هواوي ضمن قائمة فوربس لأعلى العلامات التجارية قيمة‎

المال – خاص أظهر التقييم السنوي لأعلى العلامات التجارية قيمة في عام 2017 و الصادر مؤخراً عن مجلة فوربس الأمريكية، أن شركة هواوي احتلت المرتبة ال88 عالميا، بقيمة 7.3 مليون دولار، وبزيادة تُقدر بنسبة 9% عن العام السابق.وتُعتبر هواوي الشركة الصينية الوحيدة التي ادرج اسمها في قائمة العلام

المال – خاص

أظهر التقييم السنوي لأعلى العلامات التجارية قيمة في عام 2017 و الصادر مؤخراً عن مجلة فوربس الأمريكية، أن شركة هواوي احتلت المرتبة ال88 عالميا، بقيمة 7.3 مليون دولار، وبزيادة تُقدر بنسبة 9% عن العام السابق.

وتُعتبر هواوي الشركة الصينية الوحيدة التي ادرج اسمها في قائمة العلامات التجارية الأعلي قيمة بالعالم.

يذكر أن مجلة فوربس تقوم سنوياً باختيار أعلي مائة علامة تجارية قيمة من بين أكثر من 200 علامة تجارية في العالم.

ونالت الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام نصيب الأسد بعد أن تصدرت القائمة بـ56 علامة تجارية، يعقبها كل من ألمانيا ب11 علامة تجارية، وفرنسا ب7 علامات تجارية، واليابان ب6 علامات تجارية.

و شملت القائمة 18 علامة تجارية متخصصة في مجال التقنية، واحتلت شركة اّبل الأمريكية صدارة قائمة العلامات التجارية الأعلي قيمة في العالم للعام السابع علي التوالي.

