هواوي توقع اتفاقية مع السويدي إليكتريك للتعاون في مشروعات الطاقة الشمسية وشحن السيارات

وقعت مجموعة أعمال الطاقة الرقمية-شركة هواوى مصر، المتخصصة في تقديم منتجات وحلول الطاقة الرقمية، اتفاقية مع شركة السويدي اليكتريك T&D، للتعاون المشترك في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة فى حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية FusionSolar التي تدمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية وشحن السيارات والأتوبيسات الكهربائية في السوق المصرية.

وقال جوي دينج، الرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوى مصر: “تدعم هواوي بقوة جهود الحكومة المصرية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء، واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، لذلك نتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع شركة السويدي إليكتريك T&D للتعاون في المشروعات القومية في مجالات حلول الطاقة الشمسية وشحن السيارات والأتوبيسات الكهربائية، تماشيًا مع خطط مصر للإنتقال إلى الطاقة النظيفة والتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.”

وأعرب مدحت ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك T&D عن سعادته لفتح آفاق التعاون مع شركة هواوي مصر من أجل خدمة أهداف شركة السويدي اليكتريك T&D نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومشاركة الدولة المصرية في هذا التحول والتي قد بدأتها الشركة فعلياً من خلال مشروعاتها المتنوعة المنفذة في هذا الصدد، ومن أهم المجالات التي تدعمها الشركة وتركز عليها حالياً هي مشروعات خدمة وتنفيذ الشواحن الكهربائية ولهذا فقد وضعت الشركة خطة طويلة المدى تستهدف من خلاله فتح آفاق تعاون مع كبري الشركات العالمية في هذا المجال ومن ضمنها شركة هواوي مصر.

الجدير بالذكر، تركز مجموعة أعمال “هواوي للطاقة الرقمية” على 5 مجالات رئيسة وتشمل: الطاقة الكهروضوئية الذكية؛ ومرافق مراكز البيانات؛ ونظام mPower المخصص للسيارات الكهربائية؛ ومحطات الطاقة؛ وحلول الطاقة المتكاملة، حيث تهدف إلى بناء مجتمع ذكي ومنخفض الكربون بالاعتماد على التقنيات الرقمية. وستواصل هواوي التعاون مع العديد من الشركات المتخصصة في المجالات الخمسة في القطاعين العام والخاص في مصر ، حيث تأتي في إطار استراتيجية شركة هواوي التي تسعى للمساهمة في تطوير أعمال القطاعات والصناعات الحيوية وبناء مجتمعات ذكية ومنخفضة الكربون بالاعتماد على التقنيات الرقمية. حيث تعمل هواوي على الجمع بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة الكربون وآمنة وسلسة ونظيفة لتحقيق الاستدامة.