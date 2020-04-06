«هواوي» تنفي حذف تطبيقات من هواتفها الأقل من ألف جنيه

نفت شركة هواوي الصينية للهواتف المحمولة صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، من منشورات غير دقيقة بأن التطبيقات المهمة والأساسية مثل تطبيق Facebook وWhatsApp وغيرها لا يمكن تشغيلها على هواتف هواوي الجديدة التي تم طرحها بأسعار تنافسية بألف جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، في بيان حصلت المال على نسخة منه، إن هواتفها الجديدة تعتدّ بشكل كبير على منصة هواوي للخدمات والتطبيقات Huawei Mobile Services التي تحتوي على متجر التطبيقات الخاص بهواوي HUAWEI AppGallery، الذي يتضمن على معظم التطبيقات الهامة والأساسية التي يحتاج إليها المستخدم في القيام بأعماله اليومية.

وقدّمت الشركة حلولًا لمشكلة تحميل التطبيقات والألعاب على هاتفي هواوي Nova 7i وY7p أولها أن مستخدمي هواتف هواوي الجديدة متاح لهم تنزيل تطبيقاتهم المفضلة، مثل Facebook وWhatsApp وInstagram وLinkedIn وTwitter من مواقع الشركات نفسها، بخلاف نوع الهاتف أو نظام تشغيله.

بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات الملاحة والخرائط من المتصفح الرسمي لهواوي HUAWEI Browser، كما أنه يوجد تطبيقات كثيرة للخرائط والملاحة العالمية على متجر هواوي للتطبيقات.

وأضافت أنه بفضل تطبيق Huawei Email الذي يقدم كل إعدادات أنظمة البريد الإلكتروني، يستطيع المستهلك استخدام البريد الإلكتروني سواء كان Gmail أو غيره.

والحل الثاني هو أن المستخدم يستطيع الاعتماد على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery وهو يحتوي على التطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات أونلاين مثل: Shahd، وNetflix، و!WATCH It، وهذا بجانب التطبيقات الترفيهية والألعاب الشهيرة مثل، Snapchat، وTik Tok، وAnghami، وSound Cloud، وDeezer، والألعاب Pubg وCall Of Duty وGame of Thrones الشهيرة.

وتابعت: يتمكن مستخدمو هواتف هواوي الجديدة من مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب من خلال موقع YouTube الذي يشابه التطبيق إلى حد كبير، أو من خلال التطبيقات البديلة الموجودة على AppGallery.

كما يحتوي المتجر على تطبيقات البنوك الشهيرة في مصر مثل CIB وبنك مصر لإجراء المعاملات البنكية. بالإضافة إلى وجود تطبيقات مشغلي الاتصالات في مصر مثل My Orange Egypt وMy We Egypt وMy Etisalat.

وتابعت: تنتهي طرق تنزيل التطبيقات والألعاب دون الحاجة الي وجود خدمات جوجل على هواتف هواوي الذكية، وهذا ما تعتمد عليه هواوي في نزول هواتفها بأسعار تنافسية تجذب جميع فئات المستهلكين في السوق المصرية.