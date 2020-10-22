هواوي تنفذ أعمال الشبكات لأول جامعة ذكية في مصر

قال مايكل لي رئيس مجموعة هواوي لحلول قطاع مؤسسات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن هواوي تقوم بتنفيذ أعمال الشبكات لأول جامعة ذكية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم البنية التحتية الخاصة بالجامعة بهدف تقديم الخدمات الرقمية للطلاب وهيئة التدريس والإدارة بهدف تحسين تجربة التعليم الجامعي.

وكشف مايكل على هامش ملتقى هواوي “New value together” الذي عقدته الشركة اليوم ان التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعتمد على تطوير البنية التحتية لدعم عملية التحول الرقمي لاستمرار تقديم الخدمات خلال ازمة فيروس كورونا، منوها بأن هناك عدة قطاعات تأثرت بالازمة منها الصحة والتعليم والمالية والعقارات .

ولفت إلى أن هواوي تشارك في دعم المدن الذكية من خلال اتاحة حلولها لدعم 900 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لتوفير أعلى معدل من الراحة والأمان موضحا أن الشركة تقدم الحلول الذكية في 8 دول في منطقة شمال إفريقيا وتشمل مصر وتونس والمغرب والكاميرون وساحل العاج والسنغال وكاب فيردي وأنجولا.

وأضاف مايكل أن هواوي بدأت نشاط قطاع حلول المؤسسات منذ عام 2011 والتعاون مع 253 عميل من أكبر 500 شركة حول العالم في خدمات التحول الرقمي عبر 28 ألف شريك عمل بهدف دعم النمو الصحي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات الطاقة والنقل والكهرباء والمالية والتعليم وغيرها

كما توفر الشركة حلولها في 13 مدينة ب 12 دولة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وأكد مايكل أن هناك اكثر من 170 دولة حول العالم لديها استراتيجية رقمية كما يوجد نحو 20 دولة أخرى اطلقت خططها لمجال الذكاء الاصطناعي متابعا أن التحول الرقمي سيطر على مختلف نواحي الحياة مستشهدا بمدينة شينزن الصينية التي تتم فيها الموافقات الحكومية على الإنترنت بنسبة 98%.