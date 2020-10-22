اتصالات وتكنولوجيا

هواوي تنفذ أعمال الشبكات لأول جامعة ذكية في مصر

الشركة تقدم حلولها في 8 دول بمنطقة شمال افريقيا
محمود جمال 1:58 م, الخميس, 22 أكتوبر 20 1:58 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مايكل لي رئيس مجموعة هواوي لحلول قطاع مؤسسات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن هواوي تقوم بتنفيذ أعمال الشبكات لأول جامعة ذكية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم البنية التحتية الخاصة بالجامعة بهدف تقديم الخدمات الرقمية للطلاب وهيئة التدريس والإدارة بهدف تحسين تجربة التعليم الجامعي.

وكشف مايكل على هامش ملتقى هواوي “New value together” الذي عقدته الشركة اليوم ان التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعتمد على تطوير البنية التحتية لدعم عملية التحول الرقمي لاستمرار تقديم الخدمات خلال ازمة فيروس كورونا، منوها بأن هناك عدة قطاعات تأثرت بالازمة منها الصحة والتعليم والمالية والعقارات .

اقرأ أيضا  جلوبال داتا: «إريكسون» رائدة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات

ولفت إلى أن هواوي تشارك في دعم المدن الذكية من خلال اتاحة حلولها لدعم 900 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لتوفير أعلى معدل من الراحة والأمان موضحا أن الشركة تقدم الحلول الذكية في 8 دول في منطقة شمال إفريقيا وتشمل مصر وتونس والمغرب والكاميرون وساحل العاج والسنغال وكاب فيردي وأنجولا.

اقرأ أيضا  «أوبر» تغلق مركز دعم السائقين بالقاهرة مؤقتا لمنع التزاحم أمام المبنى

وأضاف مايكل أن هواوي بدأت نشاط قطاع حلول المؤسسات منذ عام 2011 والتعاون مع 253 عميل من أكبر 500 شركة حول العالم في خدمات التحول الرقمي عبر 28 ألف شريك عمل بهدف دعم النمو الصحي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات الطاقة والنقل والكهرباء والمالية والتعليم وغيرها

كما توفر الشركة حلولها في 13 مدينة ب 12 دولة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا  طلبات تطلق عرض الـ «30 جنيه» مع بداية الدراسة..وتستهدف 55 مليون عميل في 2021

وأكد مايكل أن هناك اكثر من 170 دولة حول العالم لديها استراتيجية رقمية كما يوجد نحو 20 دولة أخرى اطلقت خططها لمجال الذكاء الاصطناعي متابعا أن التحول الرقمي سيطر على مختلف نواحي الحياة مستشهدا بمدينة شينزن الصينية التي تتم فيها الموافقات الحكومية على الإنترنت بنسبة 98%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

اتصالات تسجل 4.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث من 2020

المال - خاص 2:02 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

حاسبيني : رسائل «SMS» و«واتساب» الأكثر استخداما في الاحتيال على المصريين

محمود جمال 3:17 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

كاسبرسكي : الحكومات الأكثر استهدافًا بالهجمات الإلكترونية.. و38.7% ارتفاعًا في عدد البرمجيات المالية الخبيثة بمصر

محمود جمال 2:38 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

تروكولر تطلق 3 خصائص جديدة للمستخدمين منها تحديد سبب المكالمة

المال - خاص 2:12 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

رئيس إيتيدا: نشهد طفرة بالتحول الرقمي ومصر تفوقت في سرعة استجابة الخدمات خلال كورونا

المال - خاص 2:01 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

العدل الأمريكية: جوجل تستأثر بـ95% من عمليات البحث عبر الهواتف

أحمد فراج 1:29 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20