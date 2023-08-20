«هواوي» تناقش مع «البترول» حلول التكنولوجيا الشمسية وتخزين الطاقة

نظمت مجموعة أعمال الطاقة الرقمية – شركة هواوي مصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قمة Green Field 2023، التي تهدف لاستعراض أحدث الحلول والتكنولوجيات في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة لتقليل الانبعاثات، والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا الرقمية والحلول الذكية الحديثة على مستوى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطاقة برؤية مصر 2030 ·

شارك في القمة العديد من قيادات قطاع البترول، ويتقدمهم المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للتخطيط والمشروعات، والمهندس خالد صلاح الدين الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط والمشروعات، والمهندسة إيمان وافى مساعد رئيس هيئة البترول لنظم المعلومات ، وغيرهم من أبرز قيادات كبرى الشركات في قطاع البترول.

وقال جوى دينج، رئيس مجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي مصر، إنه في ضوء زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في العالم، أظهرت مصر التزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 33% في قطاع الكهرباء و 65% في قطاع البترول بحلول عام 2030، فيما حرصت “هواوي” على توفير حلول تكنولوجية حديثة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال البترول.

وأضاف أن الحلول تأتي من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن هنا، أطلقنا حلول الطاقة الشمسية وتخزينها Solar+battery storage والتي تتميز بفاعليتها من حيث التكلفة وسهولة التركيب والتشغيل وإصلاح الأعطال بفضل أحدث تقنيات هواوي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. حيث تتمثل رؤيتنا في تسريع التحول الرقمي لقطاع الطاقة وخلق عالم ذكي خالٍ من الكربون.”

من جانبه، أشاد المهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للتخطيط والمشروعات بدور شركة هواوي في توفير الحلول التكنولوجية المتطورة في مجال الطاقة الرقمية، وأهمية استغلال الطاقة الشمسية في قطاع البترول لتخفيض الانبعاثات الكربونية للمشروعات وبالتالي تحسين الجانب البيئي والاقتصادي وتقليل التكلفة نتيجة خفض استهلاك الوقود وتقليل المخاطر البيئية.

واستعرضت هواوي مجموعتها من الحلول التقنية المصممة لتناسب قطاع البترول، ومنها حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية Fusionsolar – Solar+battery storage والذي يهدف لمساعدة الشركات على مراقبة الألواح الشمسية الكهروضوئية والتحكم فيها بسهولة وكفاءة، وذلك لتسريع رقمنة قطاع البترول وتمكينه من الارتقاء نحو أهداف الاستدامة وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية القطاع 2030.

كما استعرضت حلول iSitePower الذي يعد حلا أخضر وذكي لإمداد المؤسسات بالطاقة النظيفة عن طريق دمج البطاريات، ومعدات التحكم في درجة الحرارة، وتوزيع الطاقة AC و DC، والحماية من زيادة التيار، بالإضافة إلى حلول مراكز البيانات والتي تمثل مجموعة كبيرة من خوادم الكمبيوتر المتصلة بالشبكة التي تستخدمها المؤسسات عادةً للتخزين عن بُعد أو معالجة أو توزيع كميات كبيرة من البيانات، بما يتماشى مع إستراتيجية الرقمنة والطاقة المستدامة.

جدير بالذكر أن هواوي للطاقة الرقمية هي مزود عالمي رائد لمنتجات وحلول الطاقة الرقمية، وتعمل على الجمع بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة الكربون وآمنة وسلسة ونظيفة لتحقيق الاستدامة، وتمكين رقمنة قطاع الطاقة.

وتركز هواوي على 5 مجالات رئيسة، هي: الطاقة الكهروضوئية الذكية، ومرافق مراكز البيانات، ونظام mPower المخصص للسيارات الكهربائية، ومحطات الطاقة وحلول الطاقة المتكاملة، وتساعد في بناء مراكز بيانات وشبكات اتصالات ذكية صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون. وفي قطاع النقل الأخضر، تعيد تعريف تجارب القيادة والسلامة العملاء في المركبات الكهربائية، من أجل بناء مجتمعات ذكية ومنخفضة الكربون بالاعتماد على التقنيات الرقمية من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا.