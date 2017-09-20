هواوي تناقش مستقبل الابتكار في الشرق الأوسط

المال- خاص عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤتمرا صحفيا في دبي لمناقشة مستقبل الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من نجاح معرض برلين للإلكترونيات الاستهلاكية إيفا برلين 2017 الذي أقيم في برلين الشهر الحالي، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي تطورها هواوي في قطاع الهواتف الذكية

المال- خاص



عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤتمرا صحفيا في دبي لمناقشة مستقبل الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من نجاح معرض برلين للإلكترونيات الاستهلاكية إيفا برلين 2017 الذي أقيم في برلين الشهر الحالي، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي تطورها هواوي في قطاع الهواتف الذكية على المستويين الإقليمي والعالمي وانطلاقا من طموح “هواوي” للارتقاء لمكانة العلامة الأشهر في مجال التكنولوجيا.

وقدمت هواوي خلال المؤتمر فهما متعمقا لرؤيتها وخطط الابتكار التي أعدتها لمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتلبية رغبات المستهلكين في مجال الابتكارات التكنولوجية في أثناء سعيها لتعزيز مستويات التميز في خدمة العملاء.

وقالت السيدة جلوري شيونج، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى “مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين”: “على الصعيد العالمي، تعتبر هواوي أكبر المستثمرين في مجال الأبحاث والتطوير كما أننا نركز على جمع أفضل الموارد الفكرية لتعزيز قدرتنا على الابتكار، يمكننا أن نلمس إمكانات هائلة في أسواق الشرق الأوسط ويسرنا للغاية أن نقوم بدعم أجندة المنطقة الهادفة لتعزيز الابتكار ونتطلع قدماً لأن نكون جزءاً من أجندة الابتكار في المنطقة وأن نواصل ريادتنا من خلال تقديم ابتكارات وتقنيات رائدة في القطاع الرقمي المتطور بصورة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط”.

