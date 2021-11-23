«هواوي تكنولوجيز» توقع مذكرة تفاهم مع «بتروجت» للتعاون في حلول التكنولوجيا

وقعت شركة هواوي تكنولوجيز، العاملة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة “بتروجت” للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك 2021″، لتحقيق التحول الرقمي، تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للقطاع البترول.

وتهدف اتفاقية التعاون بين هواوي تكنولوجيز وبتروجت إلى العمل جنبًا إلى جنب، لتعظيم القيمة الصناعية للمشروعات التي تقوم بها بتروجت، بوصفها إحدى شركات قطاع البترول المصري، عبر استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفرها هواوي في كل مراحل المشروعات البترولية.

وفي هذا السياق، قال فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر إن مهمة الشركة تتمثل في صناعة النفط والغاز في مصر والمساهمة في تمكين رقمنة التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة؛ بغرض تعظيم القيمة الصناعية ورفع الكفاءة التشغيلية والتقليل من الموارد المهدرة أثناء عمليات التشغيل والإنتاج، وذلك باستخدام مختلف الحلول الذكية في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يساهم في تسريع عملية تحويل القطاع رقميًا.

كما أعرب فيلكس شو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المؤسسات في هواوي مصر عن سعادته باتفاقية التعاون مع شركة بتروجت بوصفها واحدة من كبرى الشركات الفاعلة في مجال النفط والغاز في مصر.

وتطلع شو إلى العمل جنبًا إلى جنب لاستخدام أحدث الأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشروعات التي تقوم بها الشركة، بغرض تسريع عملية الرقمنة في قطاع النفط والغاز في مصر، لما لها من أثار إيجابية على زيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي لهذا القطاع الحيوي في ظل استراتيجية الدولة “رؤية مصر 2030.

من جانبه، صرَّح المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، بأن اتفاقية التعاون تمثل أهمية كبيرة، حيث تسعي بتروجت باعتبارها الذراع التنفيذى لقطاع البترول المصرى للتعاون مع شركة هواوى باعتبارها احدى الشركات المتخصصة التى تستهدف المشاركة فى تقديم أحدث التقنيات والحلول الذكية وتحقيق التحول الرقمى لقطاع البترول المصرى؛ بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية بالجودة والكفاءة المطلوبة، مع مواصلة تحسين الخدمات التي توفرها الشركة لعملائها، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول لرقمنة قطاع النفط والغاز، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر ان هواوي، تعمل على توفير أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، إلى جانب أفضل الممارسات والاستراتيجيات لرقمنة قطاع النفط والغاز في مصر، إذ طُبِّقت حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع النفط والغاز في أكثر من 45 دولة من الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم، حيث تخدم 70% من أكبر 20 شركة عالمية فاعلة في صناعة النفط والغاز، فيما تسعى هواوي إلى نقل هذه المعرفة والخبرات إلى الشركات والمؤسسات الفاعلة في السوق المصرية في إطار حرصها على تعزيز عملية تطوير صناعة النفط والغاز في مصر وتحويل القطاع رقميًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.