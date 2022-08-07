«هواوي تكنولوجيز» توقع مذكرة تفاهم مع «إيتيدا» لإطلاق برنامج «Spark»

وقعت شركة هواوي تكنولوجيز، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لإطلاق برنامج هواوي “Spark”، الذي يهدف إلى فتح الفرص أمام الشركات التكنولوجية الناشئة في أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز الابتكار بالتعاون مع شركة هواوي. ويساهم برنامج “Spark” في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والتعليم والطاقة وغيرها؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

بموجب الاتفاقية، سيتم تزويد الشركات الناشئة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والألعاب والتجارة الإلكترونية بصلاحية وصول مجاني إلى سحابة هواوي الإلكترونية “”Huawei Cloud , بموجبه تحصل الشركات الناشئة على برامج تدريبية ودعم فني من هواوي، وذلك في تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطار تطوير الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات ونظام التشغيل لتطوير تطبيقاتها وخدماتها.

وقع مذكرة التفاهم كل من ما بن، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) .

حسام عثمان : البرنامج يسهم في دفع عجلة نظام ريادة الأعمال

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان أهمية التعاون مع شركة هواوي، وقال : “إننا سعداء بالتعاون مع هواوي لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المبكرة, حيث يسعى البرنامج إلى دفع عجلة نظام ريادة الأعمال المتكامل في مصر؛ مما يزيد من فرص النمو الواعدة أمام الشركات الناشئة. ويلبي هذا البرنامج أهدافنا الأساسية المتمثلة في تعزيز الابتكار في مصر، بالإضافة إلى مهمتنا المتمثلة في بناء قدرات الكوادر الشابة على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.”

ما بن : البرنامج جزء من استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة هواوي

وفي نفس السياق، قال السيد ما بن: “انطلاقًا من مساعينا المستمرة لتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نسعد بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة وتسخير تقنيات هواوي المختلفة لتسريع نموها في مصر. إذ يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة هواوي”.

وأضاف: “إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، كما تساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي، لذا سنحرص على تزويدهم بإمكانية الوصول إلى قاعدة عريضة من عملاء المؤسسات من كل أنحاء العالم من خلال سوق هواوي السحابي لتمكينهم من تحقيق النمو ولدعم انتشار خدمات السحابة على نطاق أوسع في عالم يزداد اعتماده على التقنيات الرقمية.”

يشار إلى أن هواوي أطلقت برنامج “Spark” في العديد من البلدان حول العالم بهدف المساعدة في تنمية خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير النظام المتكامل المحلي لريادة الأعمال في كل دولة على حدة، وذلك انطلاقًا من إيمان الشركة الراسخ بإمكانية تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال التوجيه والدعم اللازمين؛ مما يخلق المزيد من فرص العمل لدعم تعافي الاقتصاد، سواء إقليميًا أو عالميًا.