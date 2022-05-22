«هواوي تكنولوجيز» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان لإنشاء أكاديمية متخصصة

وقعت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، العاملة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية، لإنشاء أكاديمية هواوي في أول جامعة دولية وأهلية بمحافظة جنوب سيناء في فروعها الثلاثة (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ) بهدف دمج المحتوى الأكاديمي للشركة في مجالات الشبكات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في المناهج الدراسية للجامعة، علاوة على تدريب هيئة التدريس على أحدث التقنيات وتوجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقع بروتوكول التعاون مابِن الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات الخارجية بشركة هواوي مصر، والدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم الرقمية، إذ يستند محتوى هواوي العملي إلى أحدث التقنيات المتطورة بما يتماشى مع التوجهات العالمية وخطة التحول الرقمي؛ في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من حرص هواوي تكنولوجيز وجامعة الملك سلمان الأهلية الدولية على دعم وتنمية قدرات المواهب الشابة عن طريق نقل الخبرات ومشاركة المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يساهم في توطين صناعة التكنولوجيا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، علاوة على توفير اعتماد دولي للطلاب المتفوقين في هذه المجالات.

و صرح مابِن الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات الخارجية بشركة هواوي مصر: “نحن سعداء بالتعاون مع جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، إذ نحرص طوال وجودنا في السوق المصرية لأكثر من 20 عامًا على العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الثروة البشرية الهائلة التي تمتلكها مصر، باعتبارهم نواة المستقبل لتطوير هذا القطاع، إذ نتطلع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء قدرات شبابها وتطوير مهاراتهم الرقمية.”

وأضاف مابن: “نسعى إلى نقل معرفة وخبرات هواوي العالمية للأجيال الناشئة من خلال برامج تدريبية تراعي أحدث التوجهات العالمية، بهدف إعداد وتدريب كوادر جديدة يتم تسليحها بأحدث الحلول والتقنيات، وذلك من قِبَل خبراء دوليين رفيعي المستوى، علاوة على تأهيلهم لسوق العمل وإلحاقهم بكبرى الشركات الفاعلة في السوق المصرية؛ الأمر الذي يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق إستراتيجية التحول الرقمي في مصر، انطلاقًا من سعينا لمشاركة الحكومة في تحقيق خطتها التنموية رؤية مصر 2030.”

فيما أعرب الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع هواوي، قائلًا: “نهدف في جامعة الملك سلمان الدولية إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب وبناء قدراتهم لتخريج جيل قادر على تلبية احتياجات السوق في كل المجالات، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لذا يعد التعاون مع إحدى أكبر الشركات الفاعلة في السوق المصرية خطوة مهمة على طريق إستراتيجيتنا لخلق جيل قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لبلده ومجتمعه، حيث يعمل المحتوى الأكاديمي الذي تقدمه هواوي على صقل مهارات الطلاب في الجامعة وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا، علاوة على قدرة الشركة على تحقيق خطة التحول نحو منظومة رقمية شاملة في كافة القطاعات، والذي يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق رؤية مصر 2030.”