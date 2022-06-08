«هواوي تكنولوجيز» تنظم مؤتمر Egypt ICT Day لاستعراض أحدث حلول تحقيق التحول الرقمي في مصر

نظمت هواوي تكنولوجيز، العاملة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤتمر “يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – مصر 2022 (Egypt ICT Day)”، حيث سلطت الضوء على توجهات تخزين البيانات والتحول الرقمي للمؤسسات، كما استعرضت أحدث حلولها التكنولوجيا لتلبية حاجة عملائها وشركائها في هذا المجال بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تضمنت الحلول التكنولوجية التي استعرضتها هواوي تكنولوجيز في المؤتمر حلول الاتصالية والربط الشبكي، وحلول تخزين البيانات، ومنصات وحلول الحوسبة السحابية؛ وذلك لتمكين البيئات الذكية بهدف تعزيز الابتكار، وتسريع الوصول إلى الخدمات السحابية، وتحسين مراكز البيانات والتكيف مع المتطلبات الجديدة للمؤسسات على نحو أكثر كفاءة وأمانًا لمساعدتها في دفع عجلة تحويل عملياتها التشغيلية وخدماتها رقميًا.

كما استعرضت شركة هواوي الحلول ذكية في مجال البيانات وتخزينها للمؤسسات بداية من حلول تخزين البيانات للأنظمة الأساسية والحيوية والتي تطلب سرعات فائقة في المعالجة والتخزين مرورا بالحلول المختلفة لتامين البيانات واخذ نسخ احتياطية لها وصولا إلى أرشفة هذه البيانات والاحتفاظ بها لتلبية احتياجات المؤسسات الداخلية والجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة. وحيث أن تأمين هذه البيانات في جميع مراحلها فلابد وأن تطابق مع جميع متطلبات الأمن السيبراني وكيف أن جميع الحلول المقدمة من هواوي توفر جميع هذه المتطلبات.

في هذا الصدد، قال فيليكس شو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المؤسسات بشركة هواوي مصر: “نستعرض في يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 أحدث حلول هواوي التي تستهدف تلبية احتياجات شركائنا ودفع عجلة التحول في مصر، وذلك انطلاقًا من معرفتنا الواسعة باحتياجات السوق المصري على مدار أكثر من 20 عامًا من العمل جنبًا إلى جنب مع العديد من المؤسسات من القطاعين العام والخاص. إذ تتنوع حلول الشركة لتشمل كافة التقنيات التي توصلت إليها هواوي في مجالات الاتصالية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، بما يضمن تحويل قطاعات الدولة رقميًا. وسنواصل العمل مع شركائنا لتوفير كافة احتياجاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك انطلاقًا من حرصنا على المساهمة في الاستراتيجية التنموية رؤية مصر 2030.”

ولضمان تحقيق التحول الرقمي الآمن لشركائها من القطاعين العام والخاص، تواصل هواوي تكنولوجيز جهودها في تمكين الشركات وتعزيز رقمنتها من خلال دمج حلول الأمن السيبراني في كافة حلولها لكل قطاعات الأعمال في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، كما تواصل الشركة جهودها لتحقيق الاقتصاد الرقمي عبر حلول صديقة للبيئة ذات موثوقية أكبر لإدارة البيانات على نحو أفضل وكفاءة أعلى.