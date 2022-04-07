«هواوي تكنولوجيز» تنظم المُلتقى التوظيفي الافتراضي الثالث

نظمت هواوي تكنولوجيز، العاملة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النسخة الثالثة من المُلتقى التوظيفي الافتراضي “HiRE3” لتوظيف المواهب الشابة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

وذلك تحت رعاية وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وبمشاركة أكثر من 60 شركة من كبرى الشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها اتصالات مصر وأورنج والبنك الأهلى المصري والبنك العربي الإفريقي وجيزة سيستمز.

إلى جانب حضور أكثر من 2500 من المواهب ذوي الكفاءات من خريجي أكاديميات هواوي وبرنامج بنك القدرات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (iTB)، وبحضور الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، والاستاذة حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلى المصرى.

يأتي المُلتقى التوظيفي الافتراضي HiRE3 استكمالاً للدور المهم الذي يقدمه برنامج هواوي (iTB) في إطار تنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءًا من تزويدهم بالبرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل على المستوى التقني والشخصي، انتهاءً بالمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة من خلال تفعيل التواصل بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي البرنامج التدريبي.

وصرح المهندس حسين البكباشي، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، أن رعاية الوزارة للملتقى Hire 3 تأتي انطلاقاً من مسؤليتها ودورها في رعاية الخريجين وإعدادهم لوظائف المستقبل.

وقد تعاونت الوزارة مع العديد من الشركات العالمية في توفير العديد من المنح، وكانت شركة هواوي على رأس هذه الشركات التي تعاونت مع الوزارة في توفير 20 ألف منحة تدريبية لشباب الخريجين حتى يتمكنوا من المنافسة في سوق العمل في المرحلة القادمة. وأضاف أن الشراكة مع هواوي تمتد لتشمل توفير فرص عمل من خلال Hire3 التي تنظمه هواوي بمشاركة أكثر من 60 شركة عالمية.”

ووجهت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، رسالة لخريجي مبادرة بناة مصر الرقمية وجميع كليات الهندسة والحاسبات بالتواصل مع ملتقى التوظيف الافتراضي Hire 3 والشركات المشاركة من أجل الحصول على فرصة عمل متميزة، قائلة: “تعطي الدولة أهمية كبيرة لتدريب وتنمية مهارات الشباب من أجل المشاركة في مصر الرقمية،

وهي إحدى المبادارت التي تقدمها وزارة الاتصالات، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال التعاون مع شركة هواوي، أحد شركاء المبادرة، وذلك في إطار خطة مصر التنمية المستدامة 2030. المستقبل مفتوح وهناك العديد من فرص العمل المتميزة لكن بقليل من المثابرة والجهد سيستطيع شبابنا تحقيق غد واعد ومشرق.”

وعبرت الدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى، قائلة: “يأتي ملتقى Hire 3 استكمالاً للدور الفعال والإيجابي الذي يلعبه برنامج هواوي العالمي، لتنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدءا من تزويدهم بالبرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل على المستوى التقني والشخصي، انتهاءً بالمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة، من خلال تفعيل التواصل بين الشركات العاملة وغير العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي البرنامج التدريبي.”

وقال السيد/ جو جونجانغ، الوزير المفوض للسفارة الصينية لدى مصر، عن سعادته لحضور الملتقى التوظيفي الافتراضي “HiRE3”، مشيداً بالنمو السريع الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين. حيث قال “نجحت هواوي في توفير التدريب اللازم للشباب المصري منذ إطلاقها لبرنامج بنك القدرات في عام 2019، كما أنها استطاعت منذ دخولها السوق المصرية أن تعمل على تأهيل المئات من الشباب المصري للمنافسة الفعالة لسوق العمل. إذ يعد الملتقى التوظيفي الافتراضي Hire 3 بمثابة منصة ليس فقط لتدريب الشباب المصري المتميز ولكن أيضاً لمساعدتهم في الحصول على العديد من الوظائف. ولذا نتمنى أن يتمكن هؤلاء الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة وأن تقوم الشركات بالاستفادة من تلك الكوادر من خلال الملتقى.”

ومن جانبه قال السيد/ جيري وانج، رئيس قطاع الموارد البشرية هواوي مصر: “سعداء بما حققه برنامج “بنك القدرات” خلال السنوات الماضية، إذ تمكنا من إنشاء 75 أكاديمية في 45 جامعة حكومية وخاصة حتى الآن، وقمنا بتأهيل أكثر من 650 مدرب لتدريب طلاب الجامعات، إضافة إلى حصول 8 الآف طالب على شهادة دولية من هواوي، وهو ما يساعد على إيجاد فرصة عمل داخل مصر أو خارجها، كما ننظم HiRE3 استكمالاً للدور المهم الذي يقدمه برنامج هواوي العالمي (iTB) والذي يساهم في توفير فرص عمل مناسبة من خلال تفعيل التواصل بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي البرنامج التدريبي. وسنضاعف جهودنا لزيادة عدد المواهب المدربة وتجهيزهم لسوق العمل ضمن رؤيتنا لدفع عجلة التحول الرقمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030.”

وأكد المهندس عمرو زايد، الرئيس التنفيذي لأكاديميات هواوي بمصر، “لا تقتصر استراتيجية برنامج بناء القدرات في 2022 فقط على تدريب طلبة الجامعات والخريجين والمهندسين من القطاعات المختلفة علي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والشبكات والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، وإنما تمتد إلى المتلقى التوظيفي الثالث HiRE3 ليستكمل جهود هواوي في بناء القدرات وربطها بالشركات الفاعلة في المجال، وذلك من خلال مشاركة أكثر من 60 شركة فاعلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعرض المهارات المطلوبة خلال الملتقى، كما أننا سنعمل على توفير برامج تدريبية مختلفة بما في ذلك: مطوري تطبيقات الهاتف الذكي، والتدريب المهني، بالإضافة إلى توفير تدريبات علي تقنيات الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) والألياف الضوئية.

، وهو ما يساهم في دعم شريحة كبيرة من الشباب في مختلف الاتجاهات مثل التعليم المتوسط والتعليم الفني بهدف تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية مصر التنموية رؤية 2030.

يأتي المُلتقى التوظيفي الافتراضي HiRE3 استكمالاً للدور المهم الذي يقدمه برنامج هواوي العالمي (iTB) في إطار تنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءًا من تزويدهم بالبرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل على المستوى التقني والشخصي، انتهاءً بالمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة من خلال تفعيل التواصل بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي البرنامج التدريبي.