هواوي تكنولوجيز تعلن أسماء الفائزين في مسابقة Huawei Cloud Startups

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز، لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن الفائزين بمسابقة “Huawei Cloud Startups” لعام 2022، بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة Flat6Labs، مسرعة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسرعة الأعمال فلك ستارت أبس (Falak Startups)

يهدف برنامج “Huawei Cloud Startup program “ إلى مساعدة الشركات الناشئة الرقمية على النمو والتوسع في أعمالها من خلال تقديم الدعم التقني والتشغيلي من قبل خبراء “هواوي”، ودعم تمويلي، حيث يمكن استخدامه لشراء الخدمات السحابية من شركة “هواوي”، بالإضافة إلى جلسات توجيه من قبل خبراء الصناعة الرقمية في “هواوي”، وذلك في إطار دفع عجلة نظام ريادة الأعمال المتكامل في مصر، ورؤية شركة هواوي لتمكين الشركات الرقمية الناشئة وودعم جهود تسريع نمو الاقتصاد الرقمي؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

أطلقت شركة هواوي مسابقة “Huawei Cloud Startups” في يونيو 2022، وقد تقدمت أكثر من 600 شركة ناشئة، وتم اختيار 30 شركة ناشئة من بينهم في مجال التكنولوجيا حصلت على قسائم Huawei Cloud Vouchers لعام 2023، بالإضافة الى مشاركتهم في التصفيات النهائية أمام لجنة تحكيم مكونة من ممثلين من شركة هواوي تكنولوجيز، وFlat6Labs، وFalak.

في هذا الإطار، قال الدكتورحسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC): سعداء بالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المبكرة، إذ يسعى البرنامج إلى دفع عجلة نظام ريادة الأعمال المتكامل في مصر؛ مما يزيد من فرص النمو الواعدة أمام الشركات الناشئة، كما يلبي هذا البرنامج أهدافنا الأساسية المتمثلة في تعزيز الابتكار في مصر، وبناء قدرات الكوادر الشابة على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.”

وأضافت أ.د شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الالكترونيات: “نهدف في معهد بحوث الالكترونيات لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز الاقتصاد المبني علي المعرفة وزيادة فرص المنافسة والاستثمار في شباب الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع مختلف الوزارات والجهات الممثلة للمجتمع البحثي والصناعي والجهات الداعمة علي المستوي المحلي والدولي للتكامل الذي من شأنه ان يوفر بيئة داعمة ومحفزة للابتكار في مصر، ويعد احدث تعاون جاري الاعداد له هو التعاون مع شركة هواوى مصر لإشاء أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والشبكات (ERI-Huawei Tech_Academy) بهدف دعم الباحثين ورواد الأعمال وتسريع نمو الشركات الناشئة لتنمية مهارتهم للحصول علي فرص لتمثيل مصر علي المستوي الإقليمي والعالمي وخلق قيمة مضافة لمنتجاتهم، مع تشجيع الشركات الناشئة المتواجدة حالياً بالمعهد للانضمام إلى برنامج Huawei Cloud Startups والذى يعزز من تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني بالإضافة إلى الوصول المجاني لحلول هواوى السحابية”.

ومن جانبه قال مابِن، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر: “هواوي فخورة بتنظيم هذه المسابقة التي تهدف إلى النهوض بريادة الأعمال في مصر، ومساعدة رواد الأعمال على إنجاح مشروعاتهم التي تستند إلى التكنولوجيا عن طريق إتاحة صلاحية وصول مجانية إلى أحدث الحلول السحابية من هواوي إلى جانب الدعم الفني المقدم من جانبنا”. مضيفاً إنه مع الاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية ستتمكن الشركات الناشئة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من فهم وتلبية متطلبات عملائهم بشكل أفضل، وبالتالي تنمية أعمالهم والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الرقمي”.

واكد المهندس مايكل شفيق، رئيس الشراكات الاستراتيجية والحلول السحابية في شركة هواوي شمال أفريقيا، أن برنامج هواوي للشركات الناشئة يعد واحداً من البرنامج المتاحة لشركات تكنولوجيا المعلومات الذي تستهدف هواوي بناء شراكات وضخ استثمارات معهم خلال العام القادم، وذلك في إطار استراتيجية هواوي 2030 التي تسعى لتحقيقها على مدار السنوات القادمة.

وقد فازت شركة Intella بالمركز الأول حيث حازت على جائزة قدرها 15,000 ألف دولار، بينما احتلت شركة Notchncoعلى المركز الثاني بجائزة قدرها 10,000 دولار، في حين فازت شركة Hoopoe Digital بالمركز الثالث بجائزة قدرها 5,000 دولار.

الجدير بالذكر أن شركة هواوي قامت بإطلاق برنامج ” Huawei Cloud Startups” في العديد من البلدان حول العالم بهدف المساعدة في تنمية خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير النظام البيئي المحلي في كل بلد على حدة، وذلك انطلاقًا من إيمان الشركة الراسخ بإمكانية تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال التوجيه والدعم اللازمين؛ مما يخلق المزيد من فرص العمل لدعم تعافي الاقتصاد، سواء إقليميًا أو عالميًا.