هواوي تكنولوجيز تتعاون مع Flat6Labs في برنامج هواوي Spark

وقَّعت شركة هواوي تكنولوجيز، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع شركة Flat6Labs، مسرّعة الأعمال العاملة في مجال دعم الشركات الناشئة، وذلك للتعاون في برنامج “هواوي Spark” الذي أطلقته هواوي، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)؛ بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وإضافة قيمة جديدة لها وتعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر؛ وذلك في إطار جهود شركة هواوي لدفع عجلة التحول الرقمي، تماشيًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء برنامج تسريع أعمال مشترك للشركات الناشئة الواعدة يتضمن إمكانية وصول مجانية إلى أحدث تقنيات هواوي،

فضلًا عن إتاحة وسائل للتمويل والاستثمار في هذه الشركات عبر إحدى أفضل مسرِّعات الأعمال في مصر، علاوة على توفير تحالف قوي لتقييم الجانبين الفني والتجاري للمشروعات الناشئة المشتركة في البرنامج.

وسيوفر البرنامج للشركات الناشئة إمكانية وصول مجانية إلى النظام البيئي في مجال السحابة لشركة هواوي، وذلك للمشروعات التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وتكنولوجيا الخدمات المالية وحلول الاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.

إلى جانب تزويد هذه الشركات ببرامج تدريبية ودعم فني من هواوي في تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير قاعدة البيانات ونظام التشغيل لتطوير تطبيقاتها وخدماتها.

في هذا الصدد، أكد عمرو زايد، المدير التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، تطلعه لتعميق سبل التعاون مع مسرعة الأعمال Flat6Labs، قائلًا: “نحرص في هواوي مصر على دفع عجلة التحول الرقمي في مصر من خلال العمل على عدة مستويات، ومنها برنامج هواوي Spark الذي سيوفر أحدث التقنيات والحلول للشركات التقنية الناشئة لتسريع نمو عجلة التحول الرقمي. لذا نسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية قوية مع أفضل مسرعات الأعمال لتعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر، مع تكوين تحالفات تعمل على تقييم المشروعات الناشئة من جانبيها الفني والتجاري لخلق قيمة مضافة وضمان وصولها إلى الجمهور المستهدَف وتوسيع قاعدة عملائها في أسواق جديدة”.

في سياق متصل أكد ألبرت ملطي، المدير التنفيذي للبرامج بشركة Flat6Labs، أهمية هذا التعاون، قائلًا: “نهدف إلى تعزيز الابتكار القائم على المعرفة وزيادة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة في مراحلها الأولى والمبكرة،

وهو ما ستوفره هذه الشراكة بين برنامجيْ Flat6Labs للتمويل الأولي، وهواوي Spark؛ خاصة للشركات التقنية الناشئة التي ستحظى بإمكانية وصول مجانية إلى نظام هواوي السحابي،

بالإضافة إلى التدريب والتوجيه الدائميْن، سواء في الجانب الفني من خلال برامج هواوي التدريبية وتقنياتها الحديثة، أو في الجانب التجاري عبر توفير شبكة من المستثمرين والخبراء لضمان تأسيس نموذج أولي ذي جدوى وتسريع نموِّه خلال فترة وجيزة”.

يشار إلى أن هواوي أطلقت برنامج “هواوي Spark” في العديد من البلدان حول العالم بهدف المساعدة في تنمية خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير النظام البيئي المحلي في كل بلد على حدة،

وذلك انطلاقًا من إيمان الشركة الراسخ بإمكانية تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال التوجيه والدعم اللازمين؛ مما يخلق المزيد من فرص العمل لدعم تعافي الاقتصاد، سواء إقليميًّا أو عالميًّا.