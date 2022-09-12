«هواوي تكنولوجيز» تتعاون مع «Falak Startups» لتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر

وقّعت شركة هواوي تكنولوجيز لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع Falak Startups، للتعاون في برنامج هواوي Spark لتسريع نمو الشركات التقنية الناشئة ورواد الأعمال الشباب وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، وذلك في إطار إستراتيجية هواوي لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

بموجب الاتفاقية سترشح مسرِّعة الأعمال فلك ستارت أبس (Falak Startups) شركاتها الناشئة في مجال التكنولوجيا للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج “هواوي Spark”،

والذي يتمثل في إتاحة تقنيات الحوسبة السحابية الخاصة بشركة هواوي أمام الشركات الناشئة. بالإضافة إلى الدعم الفني المقدم من هواوي للتهجير السحابي للبيانات،

وتوفير خدمات استشارية مخصصة لكل شركة على حدة لضمان نمو أعمالها ووصولها إلى جمهورها المستهدف وزيادة قاعدة عملائها في أسواق جديدة.

في هذا السياق قال مايكل شفيق، مدير السحابة والذكاء الاصطناعي بمجموعة أعمال المؤسسات بشركة هواوي مصر: “نتطلع في هواوي إلى التعاون مع مختلف مسرعات الأعمال لدعم مجموعة أكبر من الشركات التقنية الناشئة.

إذ يهدف برنامج “هواوي Spark” إلى تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر ومساعدة رواد الأعمال على إنجاح مشروعاتهم التي تستند إلى التكنولوجيا عن طريق إتاحة صلاحية وصول مجانية إلى أحدث الحلول السحابية من هواوي،

إلى جانب الدعم الفني المقدم من جانبنا. لذا نهدف من خلال التعاون مع فلك ستارت أبس (Falak Startups) إلى تسريع نمو شركاتها الناشئة وزيادة قاعدة عملائها وفتح آفاق لها في الأسواق الجديدة،

بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق الرقمنة في مختلف القطاعات وتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال؛ تماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية مصر 2030″.

من جانبها أكدت نهال الشامي، مدير البرنامج والتسويق في فلك ستارت أبس (Falak Startups)، أهمية برنامج “هواوي Spark” في دعم ريادة الأعمال بمصر،

قائلةً: “نسعى في فلك ستارت أبس (Falak Startups) إلى تمكين المواهب من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية التي تستند إلى التكنولوجيا من خلال توفير الإرشاد والتوجيه الإستراتيجي وخدمات الدعم المختلفة،

وذلك لتسريع معدل نمو شركاتهم الناشئة بما ينعكس إيجابًا على مشهد ريادة الأعمال في مصر وإحداث طفرة في نظامه البيئي. وهذا ما سيوفره برنامج “هواوي Spark”،

سواء من خلال توفير صلاحية وصول مجانية إلى تقنيات هواوي السحابية أو تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازمين للشركات التقنية الناشئة المشاركة في البرنامج لمساعدتها على تطوير نماذج أعمال تجارية مزدهرة.”

كانت هواوي مصر قد أطلقت برنامج “هواوي Spark” بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتعزيز الابتكار، وتسريع نمو الشركات التقنية الناشئة،

وفتح المزيد من الفرص أمامها في أسواق جديدة باستخدام أحدث تقنيات هواوي، علاوة على تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر؛ بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030