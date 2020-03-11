«هواوي» : تكنولوجيا wifi6 تخفض تكلفة الاتصال بالإنترنت 30%

قال الدكتور أسامة أبو المجد، رئيس قطاع هندسة الاتصالات والبيانات بشركة هواوي، إن تقنية WiFi6 تسهم في خفض تكلفة الاتصال بالإنترنت بنسبة تصل إلى 30%، خاصة في النقاط التي تغطي أعدادًا كبيرة من المستخدمين.

وأضاف أبو المجد، فى مائدة مستديرة عقدتها “هواوي”، اليوم الأربعاء، عبرالفيديو كونفراس من كندا، عن التقنية الجديدة للاتصال بالإنترنت عبر النقاط اللا سلكية، أن الهدف من تقنية WiFi6 هو مدّ الأعداد الكبيرة من المستخدمين، مثل المتواجدين في المطارات ومباريات كرة القدم بالتغطية المطلوبة للإنترنت، بإمكانيات جيدة وسُرعات مقبولة من التغطية.

ولفت إلى أن التقنية الجديدة تساعد على رفع سرعات الإنترنت بنسب على الأقل 40%، منوهًا بأن تكنولوجيا الـwifi6 لا تتطلب بالضرورة مدّ شبكة بنية تحتية جديدة، وأن “هواوي” تتفوق على الشركات الأخرى من خلال ربط 8 أشخاص إلكترونيًّا فى نفس الآونة من خلال تلك التقنية.

وأوضح أن سرعات الجيل السادس من شبكات الإنترنت اللا سلكي الواي فاي تصل إلى 9.6 جيجابايت فى الثانية الواحدة، وقامت الشركة منذ 2014 بتعيين نحو 50 مهندسًا جديدًا ضمن فريقها للأبحاث للعمل على تطوير التكنولوجيا الجديدة.