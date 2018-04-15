هواوي تعلن نفاد الحجز المسبق من Y7 Prime 2018 الجديد‎

المال خاص احتفلت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مع عملائها في فرعها بمول العرب بإطلاق الإصدار الجديد من هاتفها المميز Y7 Prime 2018 الذي يتميز بكاميرا مزدوجة العدسات وشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 بوصة وبدقة HD+، بالإضافة الي…

المال خاص

احتفلت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مع عملائها في فرعها بمول العرب بإطلاق الإصدار الجديد من هاتفها المميز Y7 Prime 2018 الذي يتميز بكاميرا مزدوجة العدسات وشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 بوصة وبدقة HD+، بالإضافة الي سعرة التنافسي الذي يبلغ 3,099 جنيها فقط، حيث قدمت هواوي العديد من المفاجآت السارة والعروض الحصرية لعملائها، وقد لاقت حملة الحجز المسبق للهاتف نجاحاً ساحقاً فى السوق المصرية مما أدى الى نفاذ الكمية بأكملها المخصصة للحملة.

شهد الاحتفال حضور نخبة من نجوم النادي الأهلي مثل محمد عمارة، هشام حنفي، محمد فضل، تامر بيجاتو، ومحمد فاروق، الذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لهواتف هواوي الرائدة التي يعتمدون عليها دائماً في حياتهم. وهذا يأتي تماشياً مع الحملة الاعلانية لهاتف هواوي Y7 Prime 2018 الجديد التي ترتكز علي النادي الأهلي، كون هواوي إحدى الرعاة الرئيسين للنادي.

تضمنت عروض هواوي على فوز أول 100 عميل قاموا بشراء هاتف Y7 Prime 2018 بهدايا قيمة خلال الفعاليات التي قامت بها الشركة في فرعها بمول العرب يوم السبت الماضي مثل الفانلة الأصلية للنادى الأهلى بالأضافة الى هدايا أخرى عديدة.

كما قامت الشركة بتنظيم سحب للفوز بهاتف هواوي Y7 Prime 2018 لجميع زائري الفرع، وقد لاقي الهاتف إقبالاً شديداً من قبل زوار الفرع، حيث نفذت الكمية المخصصة للحملة من هاتف Y7 Prime 2018 بأكملها.

يأتي هذا الاحتفال انعكاسا لاستراتيجية هواوي في السوق المصري، التي تثبت دائماً أنها تعمل على تلبية تطلعات مستخدمي الهواتف الذكية، بجانب جذب مستخدمين جدد للعمل على زيادة عدد عملاءها في مصر والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن مجموعة هواوي لأعمال المستهلك قامت بإطلاق حملة الحجز المسبق لهاتف Y7 Prime 2018 منذ أيام قليلة، إلى أن نفذت الكمية بأكملها في فترة زمنية وجيزة. حيث يتميز هاتف هواوي Y7 2018Prime بشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 إنش وبدقة HD+ ، والتي تتميز بألوان تنبض بالحياة وتتيح تجربة مشاهدة فريدة، إلى جانب الكاميرا الخلفية المزدوجة التي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة مذهلة، وإضافة إلى ذلك، يضمن الهاتف أداء قوي وسلسل من خلال معالج ثماني النواه وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 3 جيجا بايت، ومساحة تخزينية بسعة 32 جيجابايت.