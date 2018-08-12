هواوي تعلن عن نفاذ الكمية المطروحة من Nova 3i الجديد

المال – خاص :أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك بمصر عن نفاذ الكمية المطروحة بأكملها للحجز المسبق من هاتفها الجديد Nova 3i بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقه بالأسواق المصرية يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 أغسطس. ويعد هواوي Nova 3i أحدث هواتف هواوي التي تنتمي للفئة ما فوق المتوسطة وبسعر

المال – خاص :

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك بمصر عن نفاذ الكمية المطروحة بأكملها للحجز المسبق من هاتفها الجديد Nova 3i بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقه بالأسواق المصرية يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 أغسطس.

ويعد هواوي Nova 3i أحدث هواتف هواوي التي تنتمي للفئة ما فوق المتوسطة وبسعر تنافسي للغاية يبلغ 5849 جنيهاً.

وصرح “كيث لي”، نائب رئيس هواوي مصر، أن “نفاذ كمية الحجز المسبق بأكملها لهاتف هواوي Nova 3i خلال فترة وجيزة جداً يعد بمثابة شرارة الانطلاق الأولي للهاتف في تحقيق سلسلة من النجاحات المبهرة في السوق المصري”

وأضاف: “هذا ما نتطلع له في الفترة القادمة، لأننا نطرح فئة جديدة تتمتع بمزايا الذكاء الاصطناعي ولكن بسعر مناسب واستثنائي يتماشى مع العديد من المستخدمين الذين يتشوقون لرؤية هواتف مزودة بمزايا الهواتف المتطورة”.

والجدير بالذكر، أن سلسلة هواتف هواوي Nova 3 الجديدة تجسد رؤية الشركة في تقديم هواتف جديدة صُممت خصيصاً لتلبي احتياجات ومتطلبات فئة كبيرة من المستخدمين، الذين يبحثون عن هواتف ذكية تتمتع بجودة عالية وتصميم استثنائي يعبر عن التقنية المبتكرة المستخدمة في هواتف هواوي الذكية طالما تزود هواوي بها هواتفها.



