«هواوي» تعتزم الدخول إلى سوق المؤسسات وقطاع الأعمال

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين خلال حفل إطلاق منتجات هواوي المكتبية، أنها ستدخل رسميًا سوق المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، حتى تتمكن من خدمة عملائها في هذا القطاع الهام، فضلاً عن المستهلكين الأفراد، حيث تم الإعلان عن هذا من قبل ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، والمدير التنفيذي لحلول السيارات الذكية.

وأشار السيد يو إلى أن هواوي ستستخدم النظم التكنولوجية المتطورة للأجهزة والبرامج الخاصة بها كركائز مزدوجة، لدعم مجموعة متزايدة من المنتجات المكتبية متعددة الاستخدامات والتي تعمل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك أجهزة الحواسب المحمولة، وأجهزة الحواسب المكتبية، والشاشات، والأجهزة اللوحية، والملحقات، وأجهزة التلفاز، والأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستهدف هذه الحلول تغطية قطاعات الحكومة والتعليم والرعاية الصحية والتصنيع، والنقل، والتمويل، والطاقة.

كما أوضح السيد يو في حفل الإطلاق: “لقد حظيت منتجاتنا الموجهة نحو المستهلك بشهرة واسعة على مدار العقد الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجربة المستخدم الرائدة. وسوف تدمج هواوي تجربة المستهلك المتميزة في منتجات أعمالها، بعد ثلاثة مفاتيح رئيسية المبادئ: الجودة والذكاء والموثوقية”.

وتأتي هواوي بمفهوم ورؤية تعد بإحداث ثورة في هذا القطاع، حيث ترى الشركة أن سوق أجهزة المؤسسات تدخل حقبة ستهيمن عليها تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، بعد عصور الـ 1.0 و 2.0 التي سيطرت عليها أجهزة الحواسب المكتبية والتقارب متعدد الأجهزة على التوالي، حيث تؤكد منتجات اليوم على الأداء والذكاء والاتصال الكامل والنماذج الجديدة التي تدور حول التقارب متعدد الأغراض والتفاعلات الذكية.

وتأمل هواوي في الاستفادة من معرفتها بالإلكترونيات الاستهلاكية لإضافة قيمة جديدة وابتكار، بهدف بناء منصة عالية الجودة وذكية وموثوقة لخدمة الجميع احتياجات العملاء من الحكومة والشركات.

وقد أطلقت هواوي مجموعة كاملة من منتجات الأعمال والحلول ومنصات الخدمات، بما في ذلك سلسلة حواسب MateBook B المحمولة، وسلسلة أجهزة حواسب MateStation B المكتبية، وسلسلة شاشات Display B، وسلسلة MatePad C للأجهزة اللوحية، وسلسلة B للطابعات، وسلسلة B لأجهزة تلفاز Vision، وسلسلة B للأجهزة القابلة للارتداء، والتي يجعل هذه الرؤية تصل إلى مجموعة واسعة من العملاء.

كما كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن عدد من حلول الأعمال المصممة للحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، بما في ذلك المكاتب الحكومية غير الورقية، والفصول الدراسية الذكية، وفصول الحاسب، وإدارة الصحة والسلامة لعمال المناجم، والإدارة الصحية للسائقين، والتفاعل التأميني. ستشهد المرحلة التالية قيام مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين باستثمار المزيد من الموارد التنظيمية في مجال الأعمال، لمساعدة الحكومات والمؤسسات الكبيرة على تحويل عملياتها إلى صيغة رقمية بالكامل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين الجودة والكفاءة في جميع المجالات.

ستلتزم مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين دائمًا بمبادئها الرئيسية الثلاثة عند تطوير منتجات الأعمال، وبناء قدرات أنظمة بيئية مفتوحة وآمنة وموثوقة للبرامج والأجهزة لتسهيل الرقمنة الكاملة للحكومات والمؤسسات الكبيرة.

وسيتم بناء الحلول المكتبية الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المكتب الذكي المتراكم من مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين وبراعة الخدمة السحابية. تتيح ميزات المكتب الذكي، مثل الجهاز الفائق – Super Device ومحرك تطبيقات الجوال – Mobile App Engine، تعاونًا سلسًا بين أجهزة متعددة وعبر النظام البيئي، بينما تجعل الخدمات السحابية لأجهزة هواوي المحمولة – Huawei Mobile Cloud عمليات نقل البيانات سهلة جدًا، وترتقي بكفاءة العمل إلى آفاق جديدة.

وأطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين سبع سلاسل منتجات تجارية رئيسية لأجهزة الحواسب المحمولة وأجهزة الحواسب المكتبية والشاشات والأجهزة اللوحية والطابعات وأجهزة تلفاز Vision والأجهزة القابلة للارتداء. تتناول هذه الإمكانات المتباينة سيناريوهات الصناعة المتنوعة واحتياجات العملاء.