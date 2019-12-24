اتصالات وتكنولوجيا

هواوي تطلق هاتفًا وساعة ذكية محليًا 26 ديسمبر

الأول مزودا بشاشة 6.2 بوصة
محمود جمال 3:32 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 3:32 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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أعلنت مجموعة هواوي الصينية لأجهزة المستهلك عن طرح HUAWEI Nova 5T والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 للبيع المباشر في السوق المصري يوم 26 ديسمبر، ويأتي هاتف هواوي الجديد مزودا برقاقة معالج HiSilicon Kirin 980 .

قال “بيك ين”، نائب رئيس هواوي مصر، “هواوي دائما تضع عملائها في المقام الأول في مختلف أنحاء العالم، حيث اننا نوفر هواتف متطورة تتماشي مع جميع فئات مستخدمي الهواتف الذكية بأسعار تنافسية، ولهذا يثق عملاؤنا في علامة هواوي التجارية، وهذا ما شهدناه في فترة قصيرة خلال حملة الحجز المُسبق لهاتف HUAWEI Nova 5T الذي يتميز بأفضل قيمة شرائية مقابل السعر التنافسي مقارنة بإمكانيات الهواتف التي يتمتع بها الهاتف”.

وأوضح ين فى بيان صحفى اليوم يتميز HUAWEI Nova 5T برقاقة معالج Kirin 980 مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، كما يدعم الهاتف واجهة المستخدم المتطورة من هواوي EMUI القابلة للتحديث إلي EMUI 10، كما يتمتع الهاتف بشاشة 6.26 بوصة مع تقنية FullView التي تمنح المستخدم رحابة واسعة، ألوان ساطعة ووضوح أثناء الاستخدام. زودت هواوي الهاتف ببطارية عالية الكثافة تبلغ 3750 ميلي أمبير، حيث إنها توفر للمستخدم أداء وكفاءة عالية تصل إلي 16 ساعة و11 دقيقة من الاستخدام الثقيل، كما أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع Super Charge التي تشحن الهاتف الي نسبة 50% خلال 30 دقيقة.

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بقلم محمود جمال

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