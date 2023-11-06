«هواوي» تطلق هاتفها اللوحي الجديد MatePad SE.. تعرف على مواصفاته

أعلنت شركة هواوي عن توافر جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي الجديد من الفئة الاقتصادية، والذي يأتي بدقة 2K مقاس 10.4 بوصة، ومزود بمعالج قوي ثماني النواة مقاس 6 نانومتر، إضافة إلي شرائح Qualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة مقاس 6 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت لمعالجة سلسة.

يأتي الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي بحجم 10.4 بوصة مزودًا بسماعتين والتي تولد الصوت من اليسار واليمين على حد سواء، لتوفير تجربة استماع غامرة. تتميز Histen 8.0 بتأثيرات صوتية قابلة للتكيف التلقائي .

كما يأتي الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مزودًا بمزايا Super Device التي تتيح لك إدارة أجهزتك واتصالاتك من مكان واحد وحتى مشاركة الأجهزة بين الحسابات، مما يجعل العمليات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

ويتيح الجهاز اللوحي للمستخدمين الاتصال بزوج من سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds أو تلفاز HUAWEI Vision ببساطة عن طريق سحب الرموز المقابلة. على سبيل المثال، السحب والإسقاط هو كل ما يتطلبه الأمر لتبديل صوت الجهاز اللوحي إلى سماعات الأذن من هواوي، أو فيلم إلى تلفاز HUAWEI Vision.

وتتوافر فى الجهاز ميزة ركن الأطفال هي ميزة مصممة ليستخدمها الأطفال في المنزل، حيث توفر التحكم في الوقت، وحماية متعددة للعين، وتوازن التعليم والمرح بأدوات مثل لوحة الرسم والتسجيل والتصوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين إدارة أوقات الاستخدام والتطبيقات والمحتوى في ركن الأطفال، ما يسمح لهم بتعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم.

ويزن الجهاز اللوحي 440 جرامًا فقط وهو مريح في الإمساك به. تم تجربة واختبار هيكلها المتين لتحمل القطرات والبثق، بحيث لا تؤدي الحوادث الطفيفة والقطرات إلى تشقق الشاشة أو تشويه الجسم، مما يجعل الجهاز مناسبًا للأطفال بشكل خاص.