هواوي تطلق نظام مؤتمرات الفيديو IdeaHub في مصر

أطلقت شركة هواوي تكنولوجيز مصر اليوم لحلول الاتصالات نظام آيديا هب IdeaHubالحائز علي جائزة “ريد دوت” العالمية في عام 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة للاعلان عن تفاصيل النظام

يقوم النظام الجديد بالجمع بين الكتابة الذكية ومؤتمرات الفيديو عالية الدقة (HD) والمشاركة اللاسلكية.

ويدعم نظام آيديا هب IdeaHub الذكي من هواوي العرض اللاسلكي عبر 60 إطاراً في الثانية، مع جودة صورة 4K UHD، وأوضاع عرض متعددة تتضمن عرض بنقرة واحدة، وعرض التطبيق، والتحكم العكسي، كما يخدم نظام آيديا هب مؤتمرات الفيديو السحابية حيث تدعم الأنظمة الأساسية للاجتماعات السحابية من جهات خارجية (Zoom و Teams و Webex)، مع كاميرا احترافية بدقة 4K، وترميز فيديو بدقة 1080 بكسل 30 إطاراً في الثانية، وعرض بيانات بدقة 4K، ومنظومة صوتية مدمجة تتكون من 12 ميكروفوناً، مع قدرة التقاط صوت 20 كيلوهرتز، و Acoustic Baffle لضمان نقاء الصوت عبر الvideo conference، بالإضافة إلى خواص الإطار التلقائي، وتتبع السماعات، والعرض المثالي للحاضرين.

كما يتضمن نظام آيديا هب IdeaHub الذكي العديد من التطبيقات الهائلة التي تدعم نظامي Android وWindows، كما تدعم وظائف Bulletin Board وHiBoard، التي يمكن استخدامها في النشرات واللافتات الترحيبية. بالإضافة الي ذلك، تخطط هواوي من خلال هذا النظام الي إدخال العالم الرقمي في كل غرفة اجتماعات، ومكتب تنفيذي، ومساحة عمل منزلية.

قال تيد وانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي تكنولوجيز مصر لمؤسسات الاعمال: “إن فيروس كورونا المستجد ساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي بكافة دول العالم، وأجبر أصحاب الأعمال على اعتماد العمل من المنزل، كما جعل اجتماعات الفيديو كونفرانس هي الأكثر شيوعاً مراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ولذلك أطلقت هواوي نظام آيديا هب IdeaHub لتحدث نقلة نوعية في السوق المصرية نظرا للتكنولوجيا المتميزة والخدمات الذكية التي تعمل علي مساعدة العملاء في المكاتب والحياة اليومية.

وأشار إلى أن إطلاق نظام آيديا هب IdeaHub يأتي في إطار استراتيجية شركة هواوي المتخصصة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تقديم أحدث وأفضل الحلول التكنولوجية المتطورة لخدمة كافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.”

وأكد نادر فيكتور نيلسون، مدير حلول المرئيات والتعاون الذكي لشركة هواوي تكنولوجيز – مصر، أن نظام آيديا هب IdeaHub يتميز من حيث المظهر بالبساطة، حيث تم دعمه بحامل طولي، وتصميمه خالٍ من البروز ، مما يجعل مظهره أنيقاً، كما تم تجهيزه بشاشة لمس باحجام مختلفة بدقة 4K وشاشة ELED، مما يقلل من سُمك الجهاز بنسبة 30٪، موضحاً أن هذا النظام يستخدم كاميرات 4K احترافية بوضوح 1800 خط ودقة عرض 4K، إلى جانب 12 مصفوفة ميكروفون لالتقاط الصوت من الجانب الأمامي للشاشة عند 180 درجة و 8 أمتار ويمكن تحديد موقع مكبر الصوت بدقة عند 0.5 درجة ومعالجة الصوت من النطاق الكامل 20 كيلو هرتز.

وأضاف إن نظام آيديا هب IdeaHub يستخدم تقنية المحرك ثنائي الشريحة، وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي 64 جيجا بايت، وترميز H.265 1080p وفك تشفير، وشريحة NFC مدمجة، ومزامنة بلمسة واحدة مع هواتف هواوي المحمولة، كما توفر السبورة الإلكترونية تحويلًا تلقائياً من الكتابة اليدوية إلى الطباعة، والتعليق التوضيحي المستمر، وحفظ المحتوى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، ويدعم خدمة السحابة العامة للفرق، كما أنه يعد الجهاز الأول الذي يدعم وظيفة الحاجز الصوتي ليوفر مساحة مؤتمرات مستقلة وهادئة ويدعم تتبع السماعات.

وفيما يتعلق بالنظام البيئي السحابي، أوضح نيلسون، أن هواوي Enterprise Vision لديها نوافذ معلومات مدمجة يمكنها دفع الصور ومقاطع الفيديو، كما يمكن تخصيص السمات لـ HiBoard، وتكييف 170 تطبيقاً متعدد الشاشات مع HiBoard، كما يحتوي نظام آيديا هب IdeaHub على تطبيقات مكتبية مشتركة مثبتة مسبقاً ويوفر سوق تطبيقات مدمج يقدم عدداً هائلاً من تطبيقات HD التي تغطي كافة الإحتياجات مثل التسجيل الصوتي والمرئي. أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، يمكن إدارة دفع تطبيقات الويب إلى آيديا هب IdeaHub لتوزيع التطبيقات وإدارتها بشكل موحد.