اتصالات وتكنولوجيا

هواوي تطلق نسخة حاسب جديدة لتنافس أجهزة Macbook من أبل

بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك يزن 1.3 كيلوجرام
محمود خاطر 4:13 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 4:13 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق النسخة الجديدة من حواسب MateBook X التي طورتها لتنافس أجهزة Macbook من آبل.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك يزن 1.3 كيلوجرام، لا يتجاوز سمكه 13.6 ملم، مجهز بمكبرات صوت ممتازة توزع الأصوات بطريقة احترافية من جوانب وأسفل الهيكل.

ويضمن الأداء الممتاز في التعامل مع البيانات في هذا النوع من الحواسب، معالجات Core i7-10510U، وIntel Core i5-10210، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR3 بحجم 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت.

كما زودت هواوي هذا الجهاز ببطارية باستطاعة 42 واط تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة، إضافة إلى شاشة تعمل باللمس، بمقاس 13 بوصة بدقة عرض (3000/2000) بيكسل، ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م.

وحصل MateBook X على لوحة مفاتيح مميزة تتمع بإضاءة داخلية، وعلى كاميرا ويب مخفية داخل الهيكل أعلى لوحة المفاتيح تخرج من الهيكل عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو.

ولتسهيل الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى ونقل البيانات حصل الحاسب على منفذين من نوع USB-C يمكن استخدام أحدهما للشحن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود خاطر

ملف الكاتب محمود خاطر

اقرأ أيضاً

انطلاق مؤتمر أبل للمطورين بإعلان أكبر تغيير على نظام آي أو إس

المال - خاص 7:33 م, الأثنين, 22 يونيو 20

في 2022.. نظارات «أبل» تعمل بالذكاء الاصطناعي

المال - خاص 2:12 ص, الأثنين, 22 يونيو 20

«أمازون» الأولى عالميًّا فى القيمة خلال 2019

محمود جمال 10:19 ص, الخميس, 2 يناير 20

«سامسونج» ترفع حصتها من مبيعات المحمول إلى %33.5

محمود جمال 11:15 ص, الخميس, 1 أغسطس 19

بعد اتهام هواوى بالتجسس .. هل هناك دور استخباراتى لشركات التكنولوجيا

أيمن عزام 10:25 م, الجمعة, 7 يونيو 19

أبل تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 54.5 مليار دولار في الربع الحالي

المال - خاص 1:13 ص, الأربعاء, 1 مايو 19