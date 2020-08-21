هواوي تطلق نسخة حاسب جديدة لتنافس أجهزة Macbook من أبل

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق النسخة الجديدة من حواسب MateBook X التي طورتها لتنافس أجهزة Macbook من آبل.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك يزن 1.3 كيلوجرام، لا يتجاوز سمكه 13.6 ملم، مجهز بمكبرات صوت ممتازة توزع الأصوات بطريقة احترافية من جوانب وأسفل الهيكل.

ويضمن الأداء الممتاز في التعامل مع البيانات في هذا النوع من الحواسب، معالجات Core i7-10510U، وIntel Core i5-10210، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR3 بحجم 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت.

كما زودت هواوي هذا الجهاز ببطارية باستطاعة 42 واط تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة، إضافة إلى شاشة تعمل باللمس، بمقاس 13 بوصة بدقة عرض (3000/2000) بيكسل، ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م.

وحصل MateBook X على لوحة مفاتيح مميزة تتمع بإضاءة داخلية، وعلى كاميرا ويب مخفية داخل الهيكل أعلى لوحة المفاتيح تخرج من الهيكل عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو.

ولتسهيل الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى ونقل البيانات حصل الحاسب على منفذين من نوع USB-C يمكن استخدام أحدهما للشحن.