هواوي تطلق سلسلة هواتف Mate 10 في السوق المصرية

المال خاص أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، اليوم الأربعاء، سلسلة هواتف Mate 10 المنتظرة في السوق المصرية بعد الكشف عن السلسلة عالمياً الشهر الماضي، وتتكون السلسلة من ثلاثة هواتف متطورة هم Mate 10، Mate 10 Pro أول هواتف ذكية في العالم تأتي بمعالج للذكاء الاصطناعي، وهاتف Mate 10 Lite ا

المال خاص



أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، اليوم الأربعاء، سلسلة هواتف Mate 10 المنتظرة في السوق المصرية بعد الكشف عن السلسلة عالمياً الشهر الماضي، وتتكون السلسلة من ثلاثة هواتف متطورة هم Mate 10، Mate 10 Pro أول هواتف ذكية في العالم تأتي بمعالج للذكاء الاصطناعي، وهاتف Mate 10 Lite الهاتف الأول الذي يحتوي على 4 كاميرات وشاشة عرض كاملة Huawei Full View، وذلك في احتفال ضخم شهد حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع ووسائل الإعلام.

يمهد هاتفي Mate 10 وMate 10 Pro لحقبة جديدة في عالم الهواتف الذكية بفضل تزويدهما بمعالج Kirin 970 المدعوم بإمكانيات تقنية الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في العالم والذي يوفر للمستخدمين تجربة استخدام أكثر سرعة وأداء أقوى. وتشمل السلسلة ايضاً هاتف Mate 10 Lite والذي من المتوقع أن يحقق نجاحات غير مسبوقة نظراً لمميزاته الأستثنائية.

وبهذه المناسبة صرح السيد ﭽورڇ لى ، المدير العام لمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر ، “نحن نعمل بالتوازي مع دخولنا لعصر الذكاء الرقمي، لذا هواوي تحرص دائماً علي توفير أحدث التقنيات في عالم الهواتف الذكية لعملاءها من خلال طرح سلسلة هواتف Mate 10 بأول معالج للذكاء الأصطناعي فى العالم.”

وأضاف السيد ﭽورڇ أن هواوي تعمل علي توفير تجربة استخدام لا مثيل لها من حيث السرعة والكفاءة عن طريق طرح منتجات ذات سمات فائقة مروراً بالتصميم الخارجي ووصولاً لإمكانيات الداخلية، وذلك ضمن منهجية عمل هواوي التي تضع عملاءها علي رأس أولوياتها.

كما تم الأعلان خلال الحفل عن قيام هواوي لأول مرة في مصر بإطلاق برنامج Mate 10 Care لعملاءها، والتي توفر لمستخدمي هواتف Mate 10 وMate 10 Pro خدمة ضمان للشاشة المتضررة من خلال استبدال شاشة الهاتف عند تعرضها لأي تلف عرضي أو حادث خلال ستة أشهر من تاريخ تشغيل الهاتف وتتيح للمستخدمين فرصة صيانة أية هاتف لمرة واحدة فقط.

الجدير بالذكر أن شركة هواوى قامت بإطلاق حملة الحجز المسبق لسلسلة هواتفها Mate 10 مطلع الشهر الجاري في العديد من الأماكن التي تغطي كافة أنحاء مصر، بالاضافة الي تقديم عروض حصرية ومميزة، حيث شملت العروض علي صندوق هدايا مكون من ملحقات للهاتف، ونجحت الشركة فى بيع الكمية الكاملة المخصصة للحملة فى وقت قصير من الإعلان عن الحملة وقبل الإطلاق الرسمي للهواتف اليوم.