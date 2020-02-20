هواوي تطلق دورات تدريبية للمستهلكين حول هاتفها Y7p

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق عدد من الدورات التدريبية العملية المجانية للمستهلكين للتعرف أكثر على منصتها الخدمية Huawei Mobile Service (HMS)، واستعراض مواصفات وامكانيات هاتفها الجديد Huawei Y7p تستمر حتى 24 فبراير الجاري.

تقام الدورات التدريبية بفروع هواوي Huawei Experience Stores الموجودة في كايرو فيستيڤال سيتي، وسيتي ستارز، وسيتي سنتر الإسكندرية على فترتين من الساعة السادسة مساء الي الساعة السادسة ونصف، ومن الساعة الثامنة مساء الي الساعة الثامنة ونصف.

وتقدم منصة Huawei Mobile Services (HMS) على توفير خدمات رقمية آمنة ، بما في ذلك؛ Huawei Cloud، ومساعد هواوي الشخصي Huawei Hi Assistant، ومتجر Huawei App Store، وHuawei Wallet، وتطبيق Huawei Skytone، وHuawei Video، وHuawei Music، وHuawei Reading، وHuawei Theme and Life Services.

يذكر أن منصة Huawei Mobile Services (HMS) فازت بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution” بنهاية عام 2019.