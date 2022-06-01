هواوي تطلق خصومات على تغيير زجاج شاشات هواتفها المحمولة في مصر: تعرف على أبرز الأجهزة

أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق حملة موسعة وبخصومات كبيرة لجميع العملاء لتغير زجاج شاشة هواتف هواوي على مجموعة من الموديلات المحددة، بالإضافة إلى مد فترة الضمان الإضافي على قطع الغيار المستبدلة، وذلك في إطار إستراتيجيتها القائمة على الاهتمام بالعملاء، والعمل على توفير جميع خدمات ما بعد البيع بأسعار مخفضة وبعروض حصرية وغير مسبوقة , الأمر الذي يؤكد أسبقية هواوي في تقديم خدمات ما بعد البيع في مصر .

وتحرص هواوي باستمرار على إطلاق العروض والخصومات المفيدة للعملاء، حيث تطلق الشركة أيضًا حملة “HUAWEI Service Days” بشكل شهري، والتي تقوم الشركة من خلالها بطرح قطع الغيار الأصلية لمجموعة كبيرة من أجهزتها بأسعار رمزية، بالإضافة إلى هدايا فورية عند الإصلاح بأحد فروع هواوي المعتمدة.

رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك : الشركة تعمل على تلبية احتياجات العملاء

وأكد جايسون زوي، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك , أن عملاء هواوي يحظون باهتمام ورعاية خاصة من هواوي باعتبارهم شركاء النجاح والداعم الأول لنجاحها بالسوق المصرية، لذلك تعمل الشركة دائما على تلبية تطلعات واحتياجات عملائها، وبما يفوق توقعاتهم. ومنها هذه الحملة لتغيير زجاج شاشات الهواتف بأسعار تبدأ من 349 جنيها على موديلات محددة، ومد فترة الضمان الإضافي على قطع الغيار المستبدلة لتصل إلى 180 يوما.

وأضاف أن التطوير الذي تشهده خدمات ما بعد البيع بشكل مستمر و يعتبر جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية التسويق الشاملة لشركة هواوي، التي حرصت منذ بداية عملها في مصر على تقديم أحدث تكنولوجيا الأجهزة المحمولة في العالم لجميع مستخدميها، إلى جانب تطوير وتعزيز خدمات ما بعد البيع لتقدم أكثر تجربة متكاملة وسلسة لعملائها.

وتتميز هواوي بمكانتها ضمن مصاف الشركات التي تقدم لعملائها خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن حرصها على طرح مجموعة حصرية من العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الأصلية، وخدمات “Huawei Care” التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، والخدمات التي تقدمها فروع “Experience Store” لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تعد من أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، خاصة وأنها تسعى دائما إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.

و تأتي الخصومات على موديلات مختلفة من أجهزة هواوي مثل , هاتف “Nova 3 “و” nova 3e “و” nova 3i” و” nova 7i” و” p30 lite” إلى جانب أجهزة ” mate10″ و” mate20″ و” mate 20 pro” .