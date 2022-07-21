هواوي تطلق حملة HUAWEI SERVICE Days لتعزيز خدمات ما بعد البيع

أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك حملة HUAWEI Service Days لتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، لتمكن مستخدمي أجهزتها من الحصول على خدمات الصيانة دون دفع رسوم إضافية على تكلفة قطع الغيار، كما سيتم منحهم غطاء حماية مجانية لشاشات هواتفهم المحمولة، إضافة إلى إمكانية الحصول على خدمات تنظيف الأجهزة مجاناً، حيث من المقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم 23 وحتى يوم 25 من الشهر الجاري بمجموعة محددة من مراكز خدمات الصيانة المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة هواوي على تقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائها، إضافة إلى سعيها الدائم إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد، كونها رائدة في توفير خدمات ما بعد البيع في مصر.

وقال جايسون زوي، رئيس شركة هواوي مصر لأعمال المستهلك: “نولي اهتماماً كبيراً بخدمات ما بعد البيع لأننا ندرك مدى أهميتها للمستهلكين الحاليين بالإضافة إلى مدى تأثيرها على القرار الشرائي للمستهلكين المحتملين، ولذلك طورنا كثيراً في خدمات ما بعد البيع وأطلقنا العديد من الحملات في هذا النطاق حرصاً منا على الحفاظ على ثقة المستهلك المصري”.

وأضاف: “هدفنا من إطلاق حملة HUAWEI Service Days هو تمكين المستخدمين من الحصول على أفضل خدمة صيانة بشكل سريع وغير مكلف، وأدعوهم إلى استغلال هذا الحدث والاستفادة من العروض المجانية المقدمة خلال فترة الحملة”.

جدير بالذكر أن شركة هواوي لديها مكانة رائدة في تقديم خدمات ما بعد البيع، كما أنها تقدم لعملائها عروض وخصومات متنوعة على هذه الخدمات، فبالإضافة إلى خدمات Huawei Care، التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، تقوم الشركة أيضًا بإطلاق مجموعة من الخصومات والتخفيضات الكبيرة لاستبدال البطاريات، إلى جانب حملات تغير زجاج شاشات الهواتف والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store، لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تعد من أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، خاصة وأنها تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.

جدير بالذكر أن شركة هواوي استطاعت خلال الفترة الماضية وحسب تصنيف Kantar’s BrandZ ™️ إدراج إسمها مرة أخرى مع زيادة قيمة العلامة التجارية بنسبة 29٪ على أساس سنوي، في إطار عمل هواوي الدائم لتحسين احترافية خدمة العملاء وخاصة خدمات ما بعد البيع.