هواوي تطلق حملة جديدة لاستبدال بطارية المحمول بأسعار تبدأ من 160 جنيهًا

أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك إطلاق حملة “استبدل بطاريتك” الجديدة في جميع المحافظات لجميع مستخدميها، حيث تقدم الحملة الفرصة لمستخدمي هواتف هواوي المحمولة لاستبدال بطاريات الهواتف بأسعار تبدأ من 160 جنيها فقط.

كما تُقدم الشركة ضمانا يصل إلى 180 يوماً مع إمكانية الحصول على هدايا مميزة والدخول على سحب للحصول على سوار HUAWEI Band 4، وسيُستخدم قطع غيار أصلية %100 عند الإصلاح في مراكز الخدمة المعتمدة من هواوي.

من المقرر أن تسري الحملة من بداية الشهر الجاري حتى نهاية العام أو حتى نفاذ الكمية وبمجموعة محددة من مراكز خدمات الصيانة المعتمدة.

وتهدف حملة HUAWEI Service Days إلى تمكين المستخدمين من الحصول على أفضل خدمة صيانة بشكل سريع وغير مكلف مع الاستفادة من العروض المجانية المقدمة خلال فترة الحملة.

جدير بالذكر أن شركة هواوي لديها مكانة رائدة في تقديم خدمات ما بعد البيع، كما أنها تُقدم لعملائها عروض وخصومات متنوعة على هذه الخدمات،

بالإضافة إلى خدمات Huawei Care، التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، تقوم الشركة أيضًا بإطلاق مجموعة من الخصومات والتخفيضات الكبيرة لاستبدال البطاريات، إلى جانب حملات تغير زجاج شاشات الهواتف والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store، لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تعد من أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، خاصة وأنها تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.

وسيتم استخدام قطع غيار أصلية %100 عند الإصلاح في مراكز الخدمة المعتمدة من هواوي، وهذه الحملة تجري حالياً على بعض الموديلات، كما ستستمر الحملة لنهاية هذا العام.