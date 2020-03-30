«هواوي» تطلق تحديثات على خدمات هواتفها الذكية

أعلنت شركة هواوى الصينية للهواتف المحمولة، منذ أيام، خلال حفل إطلاق هاتفها الذكي الجديد p40، أحدث الإضافات في نظام Huawei Mobile Services HMS وتطبيقاته، وشجعت المطورين للانضمام للنظام.

تتوافر خدمات هواوى للهواتف فى متجر تطبيقات هواوى “HUAWEI AppGallery” ومتصفح الإنترنت “HUAWEI Browser” وخدمة التخزين السحابى “HUAWEI Mobile Cloud” وسيمات هواوى “HUAWEI Themes”، للمستخدمين في أكثر من 170 دولة ومنطقة حاليًّا، ومن المتوقع طرح خدمات HUAWEI Video وHUAWEI Music في مناطق إضافية قريبًا.

قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال هواوى للمستخدمين، خلال هذا الحدث، إن خدمات هواوى HMS تكتسب شعبية سريعة مع المستخدمين العالميين وتصبح عامل تمكين موثوقًا به للتجارب عالية الجودة في جميع السيناريوهات. مع إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P40 تم إعداد نظام HMS لإفادة المزيد من المستخدمين بتجارب أكثر ذكاءً وثراء وكفاءة وأمانًا.

وأوضح ريتشارد، فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن شركة هواوى تقوم بتوسيع حجم المحتوى الترفيهي عالي الجودة بسرعة على منصات نظامها HMS. وقد دخلت هواوى في شراكة مع BBC لتقديم فئة BBC News على HUAWEI Video، ولتقديم أحدث مقاطع الفيديو الإخبارية عالية الجودة للمستخدمين في أكثر من 20 دولة ومنطقة.

وفي المستقبل القريب ستقدم HUAWEI Video وBBC برامج تليفزيونية وثائقية عالية الجودة من قبل BBC Studio للمستخدمين في المزيد من البلاد حول العالم.