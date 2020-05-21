«هواوي» تطلق المرحلة الثانية من برنامج التدريب عن بعد

أعلنت شركة هواوي مصر لحلول الاتصالات، عن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامجها التدريبي لمختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال منصتها لتشمل 6 جامعات في صعيد مصر وهم جامعة سوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي، والأقصر، والنهضة في بني سويف، والمصرية للعلوم والتكنولوجيا في المنيا.

و أكد دكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر على أن التعليم الإلكتروني هو عنصر أساسي لمنظومة التعليم الخاصة بجامعة بدر، فقد حولت الجامعة جميع مناهجها ومقرراتها إلى التعلم عن بعد بشكل كامل منذ قرار تعليق الدراسة بالجامعات، والتي لم يشكل ذلك عائقًا أمامها بسبب امتلاك أحدث وأضخم بنية تحتية معلوماتية، تشمل مركز بيانات مصمم طبقا لأحدث ما وصلت اليه تقنية المعلومات والاتصالات بالعالم المدعومة من شركة هواوي.

الي جانب تجهيز الجامعة بأنظمة موجهات البيانات، وأجهزة التحكم في الشبكة اللاسلكية، واجهزة حماية وتامين شبكات المعلومات والاتصالات، واجهزة تزويد خدمات نقل المكالمات الداخلية، وخدمات الفيديو كونفرانس وبرمجيات مراقبة الشبكات.

كما أشاد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بدور شركة هواوي الواضح في خلال السنوات الماضية لبناء قدرات الطلاب في الجامعات المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي أصبح حاجة مهمة، خاصًة في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم، لتسرع من وتيرة تطبيق التحول الرقمي في جميع القطاعات.

و أعرب عن سعادته بكون جامعة سوهاج لها نصيب في هذا التدريب لتطوير طلابها الذين يتخطون الـ 57 ألف طالب من مختلف الكليات، لبناء مهاراتهم في تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتي ستتيح لهم فرص عمل عديدة ومتقدمة كما ستساعدهم على تطوير المجتمعات التي يعيشون فيها.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان “نتبع في جامعة أسوان نهج التعلم عن بعد عبر منصتنا الإلكترونية، والتي ستدعمه هواوي من خلال برامج التدريب الخاص بها. يظهر إقبال الطلاب المتزايد على معرفة البرامج المتاحة من هواوي والتقديم إليها مدى جدية التعاون المثمر بيننا، خاصةً مع احتياج جميع الجامعات في هذه الفترة إلى تطبيق التعلم عن بعد.

وتابع سيساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تطوير وصقل مهارات الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التدريب العملي الجاد الذي يهيئهم لمواجهة سوق العمل.”

كما تحدث الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر” تسعى الجامعة الى إفادة الطلاب بكل الطرق الممكنة وتقديم نماذج متقدمة قادرة على تطبيق التحول الرقمي وتنفيذ خطط مصر 2030، لذلك ساعد التعاون المثمر بيننا وبين هواوي لتحقيق هذا الهدف، والذي نتج عنه تقدم العديد من الطلاب للمشاركة في برامج ومسابقات هواوي، وحصول بالفعل خمسة مواهب من جامعة الأقصر المميزين على ميداليات في مسابقة هواوي الأخيرة، ثلاثة منهم على ميداليات برونزية في مجال الشبكات، واثنين آخرين على الميداليات الذهبية في مجال الشبكات والحوسبة الحسابية.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على أن اتجاه هواوي لإنشاء أكاديمية في جامعة جنوب الوادي، هو خطوة مهمة لإعداد مركز للتحول الرقمي وتنمية قدرات الطلاب والخريجين في صعيد مصر. كما ساعد تطبيق وتجربة التعلم عن بعد في هذه الفترة في استخدام وسائله وآلياته بشكل جاد ليس على المستوى التعليمي فقط وإنما على المستوى البحثي والتدريبي والوظيفي كذلك.

أعلنت هواوي سابقًا انطلاق برنامج التدريب عن بعد بمشاركة عدة جامعات، شملت جامعة المنصورة، وعين شمس، والسويس، والجامعة الكندية CIC، وجامعة العلوم الحديثة والآداب MSA، كمرحلة أولى من برنامج التعلم عن بعد، والتي أثبتت نجاحها لتشمل مراحل أخرى تغطي المزيد من الجامعات في جميع المحافظات.

يسعى البرنامج إلى ربط الطلاب بسوق العمل وسد الفجوة بين قدرات خريجي الجامعات وتوقعات الشركات للخريجين، من خلال إشراك طلاب الجامعات المصرية في البرامج التدريبية التي تقوم بها الشركة وإعداد جيل متخصص للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتي أصبحت الركيزة الرئيسية في تطبيق التحول الرقمي.