«هواوي» تطرح 40% خصمًا على صيانة هواتفها خارج الضمان خلال رمضان

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق حملة عروض ترويجية بخصومات كبيرة على خدمات ما بعد البيع وأجهزتها الذكية بمناسبة شهر رمضان.

تأتي حملة العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع لإصلاح الأجهزة التي انتهت فترة ضمانها أو خارج الضمان، بسبب سوء الاستخدام، بخصم يصل إلى 40% على جميع قطع الغيار، إضافة إلى إلغاء تكاليف الأيدى العاملة عند تغيير اللوحة الرئيسية والواجهة الأمامية للأجهزة.

كما أطلقت هواوي أيضاً حملة عروضا حصرية على بعض أجهزة الذكية التي تشمل كلا من HUAWEI Nova 7i، وHUAWEI Nova 5T، وHUAWEI Watch GT 2، وHUAWEI MediaPad M5 Lite في جميع مراكز خدمة هواوي المعتمدة وفروع هواوي Experience Stores التي تتواجد في معظم أنحاء مصر، حيث يمكن شراء أية من الأجهزة السابقة بنظام التقسيط لمدة 12 شهرا بدون فوائد من موزعي هواوي المعتمدين، بالإضافة الي تقديم خصومات كبيرة علي أسعار أجهزة هواوي الذكية.

وقال “بيك ين”، نائب رئيس هواوي مصر، “إن ثقة عملائنا في علامة هواوي التجارية هي التي تدفعنا لتقديم المزيد من العروض الترويجية والحصرية باستمرار، وإن نجاحنا في السوق المصرية والعالم يستند إلى عملائنا وشركائنا لأنهم المقياس الحقيقي للنجاح.

وأوضح أن نجاح هواوي في السوق المصرية يتمثل في تقديم هواتف ذكية متطورة تلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين، بجانب تقديم أحدث التقنيات لخدمات ما بعد البيع، فنحن دائماً نضع عملائنا في المقام الأول لأنهم شركاء النجاح.”

وأضاف أن الثقافة الشرائية للمستهلك المصري تغيرت وتطورت كثيراً على مر السنوات القليلة الماضية، حيث أن المستهلك يهتم بخدمات ما بعد البيع بنفس درجة اهتمامه بالهاتف الذكي الذي سيشتريه، وهذا ما دفعنا لتطوير مراكز الخدمة الخاصة بهواوي لترضي تطلعات عملائنا الذين يضعون ثقة كبيرة في علامة هواوي التجارية”.