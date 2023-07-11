هواوي تطرح نظام Pangu 3.0 للذكاء الاصطناعي المدعوم بالقدرات السحابية

أعلنت هواوي كلاود HUAWEI CLOUD عن طرح نظام بانغو Pangu 3.0 للذكاء الاصطناعي المدعوم بالقدرات السحابية.

أطلق النظام الجديد مع مجموعة خدمات أسيند Ascend السحابية للذكاء الاصطناعي المدير التنفيذي لشركة هواوي والرئيس التنفيذي لـ”هواوي كلاود” خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر هواوي العالمي للمطورين، موضحاً بأن النظام الجديد يستهدف الإسهام في تمكين عملاء وشركاء مختلف الصناعات من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو التحولي عبر قطاعات مختلفة.

تعتبر نماذج Pangu 3.0 أنظمة متكاملة من النماذج المدربة مسبقًا يمكنها التكيف بسرعة لتلبية متطلبات سيناريوهات محددة ضمن مختلف الصناعات والمساهمة في التغلب على التحديات المعقدة. ومن خلال تسخير مجموعات ضخمة من البيانات الشاملة واستخدام خوارزميات التعلم الآلي، يعتبر طرح نظام Pangu 3.0 الجديد بداية عهد جديد لتحقيق ثورة جديدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات كالتنبؤ بالطقس وتطوير الأدوية وتحديد الأعطال في قطارات النقل وقطاع التعدين وغيرها الكثير من سيناريوهات الأعمال المحددة في مختلف القطاعات.

وقال تشانغ: ” التزامنا بالتركيز على استراتيجة دعم أعمال الصناعات بقدرات الذكاء الاصطناعي أثمر عن طرح نظام استثناني جديد سيعيد صياغة مستقبل أعمال كافة الصناعات. ونحن على ثقة بأن النظام الجديد سيسهم بمنح كافة الصناعات والمشاريع فرصة الحصول على مساعد ذكي خاص بهم، مما سيزيد من إنتاجيتهم وكفاءة أعمالهم”.

وكانت مجلة ساينس جورنال نيتشر العلمية المرموقة قد نشرت مؤخرا ورقة بحثية تصف القدرات الهائلة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس. وتناولت الورقة الكيفية التي اعتمدها فريق Pangu للتنبؤات الجوية من هواوي لتطوير نظام ذكاء اصطناعي عالمي ودقيق ومضبوط للتنبؤ بالطقس يعتمد على التعلم العميق باستخدام بيانات على مدار 43 عامًا.

وبفضل قدرته على التنبؤ بالطقس على عالمياً خلال ثوانٍ معدودة فقط، يتفوق هذا الحل المبني على الذكاء الاصطناعي على نظرائه من نماذج التنبؤ العددية التقليدية، فهو أدق بنسبة 20٪ ويوفر نتائج أسرع بـ 10 آلاف مرة. ويركز النموذج على عناصر محورية هامة ونطاقات زمنية مشتركة لتوفير تنبؤات جوية دقيقة وأكثر موثوقية. وبناء على ذلك، نجح النموذج في توقع مسار العواصف وأوقات تكونها وحدوثها بدقة منقطعة النظير، بما في ذلك الإعصار الأخير “ماوار” الذي حدث في شهر مايو من هذا العام، وهو أكبر دليل على الإمكانيات الاستثنائية لهذا النموذج.

وأعلنت هواوي كذلك بأنها تعاونت مع مجموعة شاندونغ اينرجي وسيطلقان معاً في 18 يوليو أول نسخة تجارية لنموذج Pangu لقطاع المناجم والتعدين في جينان بمقاطقة شاندونغ. وسيعزز هذا الحل الاستثانئي المبتكر السلامة والكفاءة والإنتاجية في القطاع باعتبار أن عمليات قطاع المناجم والتعدين التقليدية غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر كونها تعتمد على الأيادي العاملة على نطاق واسع وتواجه تحديات تقنية وأمنية كبيرة باستمرار. لكن بالاعتماد على التقنيات الرقمية المدعومة بقدرات نموذج Pangu الجديد لقطاع المناجم والتعدين، سيشهد القطاع تحولًا جذرياً. ومن خلال الاعتماد على كميات هائلة من البيانات بهدف التدريب المسبق لنموذج Pangu الجديد، يمكن لهذا الأخير أن يتعلم ذاتياً من دون الحاجة إلى الإشراف عليه، وسيغطي أكثر من 1000 سيناريو فرعي في عمليات استخراج الفحم. وبدءاً من عمليات الحفر والقيادة وصولاً إلى الآلات والنقل والاتصالات، سيبسط النموذج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من سيناريوهات استخراج الفحم.

تعد أخطاء نظام النقل في مناجم الفحم من أهم المشاكل التي ينجم عنها انخفاض الإنتاج وخسائر مالية معتبرة. وللتصدي لهذه العقبات، يحتوي نموذج Pangu لقطاع المناجم والتعدين على نظام مراقبة ذكي مبني على الذكاء الاصطناعي يتمكن من التعرف بدقة على الاستثناءات في نظام النقل مثل كتل الفحم الكبيرة وأعطال المراسي، ويتم ذلك بدقة استثنائية تصل نسبتها إلى 98٪. وبفضل النموذج الجديد، يمكن زيادة معدلات استرداد الفحم المكرر بنسبة 0.1٪. على سبيل المثال، ما يعني أنه لو أنتج مصنع تحضير فحم الكوك 10 ملايين طن من الفحم، ستؤدي زيادة إنتاج الفحم المكرر بنسبة 0.1٪ إلى أرباح سنوية تزيد عن مليون دولار أمريكي.

ويعتبر قطاع السكك الحديدية أيضا من أكبر المستفيدين من تطورات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة هواوي. إذ تحققت تحسنات ملحوظة في سلامة وفعالية قطارات الشحن من خلال تطبيق نموذج Pangu للسكك الحديدة. فقد كانت إجراءات تحديد الأعطال في أنظمة قطارات الشحن تعتمد سابقا بشكل مكثف على اليد العاملة، بالإضافة إلى كونها مكلفة وغير فعالة. وبدخول النموذج الجديد لساحة أعمال السكك الحديدية حدثت ثورة حقيقة في نظام العمل، حيث تمكن النموذج من تحديد 442 نوع من الأخطاء بدقة، ووفر معدلات كشف تتجاوز 99.99٪ للأعطال الرئيسية و 98٪ للأعطال الشائعة.

يذكر أن دراسات الحالة السابقة تعتبر تجسيد فعلي للقوة الهائلة للذكاء الاصطناعي في مجال تحول التطبيقات الصناعية. وباستغلال إمكانيات أنظمة جديدة كثل Pangu 3.0 وخدمات أسيند السحابية للذكاء الاصطناعي من هواوي، ستتمكن الشركات من إطلاق العنان لمستويات جديدة من السلامة والكفاءة والإنتاجية، مما يمهد الطريق أمامهم لحصد فرص نمو كبيرة لأعمالهم والتفوق على منافسيهم.