هواوي تطرح خاصية جديدة في هاتفها Mate 10.. تعرف عليها

المال ـ خاص: أطلقت هواوي سلسلة هواتفها الجديدة Mate 10 Series المكونة من ثلاثة هواتف هى: هواوي Mate 10، وMate 10 Pro، وهواوي Mate 10 Porsche Design. يأتى Mate 10 مزودا بخاصية Huawei EMUI Desktop، وهي عبارة عن تحويل الهاتف إلى حاسب شخصي متكامل عن طريق توصيله بالتلفاز أو شاشة

المال ـ خاص:



أطلقت هواوي سلسلة هواتفها الجديدة Mate 10 Series المكونة من ثلاثة هواتف هى: هواوي Mate 10، وMate 10 Pro، وهواوي Mate 10 Porsche Design.



يأتى Mate 10 مزودا بخاصية Huawei EMUI Desktop، وهي عبارة عن تحويل الهاتف إلى حاسب شخصي متكامل عن طريق توصيله بالتلفاز أو شاشة الحاسب باستخدام توصيلة من نوع HDMI فقط، يتم توصيلها من شاشة الحاسب أو التلفاز إلى وصلة USB-C التي يتم توصيلها في الهاتف.







