هواوي تشارك في معرض إيفا 2017‎

المال– خاص: أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن مشاركتها بفعاليات معرض "إيفا 2017". وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي: "نتطلع إلى مستقبل الهواتف الذكية وندرك بأننا مقبلون على حقبة مشوقة جديدة، ويمزج الذكاء الاصطناعي للهواتف المتنقلة بين الذكاء الاصطناعي للجهاز والذكاء الاصطناع

المال– خاص:

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن مشاركتها بفعاليات معرض “إيفا 2017”.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي: “نتطلع إلى مستقبل الهواتف الذكية وندرك بأننا مقبلون على حقبة مشوقة جديدة، ويمزج الذكاء الاصطناعي للهواتف المتنقلة بين الذكاء الاصطناعي للجهاز والذكاء الاصطناعي لخدمات الحوسبة السحابية.

كما أضاف يو أن الشركة تلتزم بتطوير الأجهزة الذكية وتحويلها إلى أجهزة أكثر ذكاء وإدراكا لاحتياجات المستخدمين عبر بناء قدرات متكاملة تدعم التنمية المتناغمة للرقائق والأجهزة والحوسبة السحابية، إذ تسعى الشركة لتوفير تجربة افضل للمستخدم، ويمثل “كيرين 970” المعالج الأول من نوعه في سلسلة من تطورات جديدة ومبتكرة ستجلب مزايا استثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي لأجهزتنا تتخطى حد المنافسة.