«هواوي» تسجل 9 مليارات دولار صافي أرباح في 2019

سجلت شركة هواوي الصينية لحلول الاتصالات أرباحًا صافية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 9 مليارات دولار، كما حققت عائدات وصلت إلى 123 مليار دولار، بزيادة 19.1% سنويًّا.

وأعلنت هواوي نتائجها المالية المدققة لعام 2019 عن وصول التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 13.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 22.4%.

وبحسب التقرير، استثمرت هواوي 15.3% من عائداتها لعام 2019 في مجال البحث والتطوير، أي ما يعادل تقريبًا 18.8 مليار دولار، وذلك في إطار مواصلة توفيرها للابتكارات التقنية من خلال متابعة تركيزها على نهج الاستثمار في مجال البحث والتطوير على المدى الطويل.

وقد تجاوز إنفاقها الإجمالي في مجال البحث والتطوير على مدار العقد الماضي 85.9 مليار دولار.

وقال إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب: “كان عام 2019 استثنائيًّا للشركة، فعلى الرغم من استمرار الضغوطات الخارجية الهائلة تمكنّا من تحقيق تقدّم كبير من خلال التركيز على تعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا. وقد عملنا بجدّ لنكسب ثقة واحترام العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مما أسهم في الحفاظ على جودة أعمالنا”.

وذكر التقرير أن عام 2019 شهد إطلاق مجموعة “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات شبكات الجيل الخامس التجارية.

وقد عملت هواوي على إنشاء مراكز ابتكار مشتركة بالتعاون مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها الجاد لمساعدة عملائها على نشر شبكات الجيل الخامس تجاريًّا، وتعزيز ابتكاراته لاستفادة مزيد من الصناعات والقطاعات منه.

كما وفرت هواوي حلول المحطات الرئيسية “رورال ستار” (RuralStar) والتي تتسم بالكفاءة لمعالجة مشاكل تغطية الشبكات في المناطق النائية، حيث تُستخدم هذه الحلول حاليًّا في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم لإيصال الإنترنت اللا سلكي إلى أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في المناطق النائية.

وبلغت مبيعات مجموعة “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات 42.5 مليار دولار أمريكي عام 2019، بزيادة سنوية قدرها 3.8%.

وواصلت مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات تعزيز مشروعات التحول الرقمي للعملاء في جميع القطاعات، مرسخة إسهاماتها في إرساء أسس العالم الرقمي.

وقد اختارت أكثر من 700 مدينة و228 شركة مدرجة على قائمة “فورتشن جلوبال 500″، هواوي كشريك لها في مشروعات التحول الرقمي.

وكانت هواوي قد أعلنت عام 2019، استراتيجيتها للحوسبة السحابية التي تعتمدها بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز العالم الذكي، وأطلقت من خلالها أسرع معالج يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم “Ascend 910” ومجموعة تدريب على الذكاء الاصطناعي تحت اسم “أطلس 900”.

وبلغت إيرادات المبيعات لمجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات 12.8 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 8.6%.

وحققت مجموعة أعمال “هواوي كونسيومر” لأجهزة المستهلك نمواً كبيرا، حيث تم شحن 240 مليون جهاز ذكي على مدار عام 2019.

وأفادت تقارير الشركة بأنها حققت مزيدًا من التقدم في مجال تطوير النظام الإيكولوجي لاستراتيجية هواوي للذكاء الاصطناعي (Seamless AI Life) ليشمل كافة السيناريوهات والأجهزة، بما فيها أجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة التي يمكن ارتداؤها والشاشات الذكية.

وبلغت عائدات مبيعات مجموعة أعمال “هواوي كونسيومر” لأجهزة المستهلك 66.9 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 34%.

وتابع شو قائلًا: “يزداد عالمنا تعقيدًا يومًا بعد يوم، مما يؤكد أهمية الاستمرار بتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا وتشجيع الابتكار وتعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا وللمجتمع بكامله، لتتماشى مع متطلبات العالم الرقمي الذكي. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها اغتنام الفرص التاريخية التي يتيحها التحول الرقمي والذكي في مختلف الصناعات والقطاعات، والحفاظ على نمو ثابت على المدى الطويل”.