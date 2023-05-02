هواوي تسجل 19.2 مليار دولار إيرادات الربع الأول من 2023

أعلنت شركة هواوي نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي 2023، وقالت إنها حققت إيرادات إجمالية بلغت 19.2 مليار دولار وزيادة سنوية قدرها 0.8% وهامش ربح صافي بلغ 2.3% .

وقالت هواوي إن نتائج أعمالها جاءت متوافقة مع التوقعات، وإنها ستستمر بزيادة الاسثمار في مجال البحث والتطوير لمواصلة الابتكار وتوفير قيمة مضافة لأعمال عملائها وشركائها والمجتمعات التي تعمل فيها بمختلف أنحاء العالم .

كما أكدت الشركة على الاستمرار بمواصلة التركيز على جودة المنتجات والحلول والخدمات التي تقدمها والتي تستهدف الارتقاء بمستقبل صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات وبناء العالم الذكي الذي تنشده البشرية.

كانت هواوي قد أعلنت نهاية شهر مارس الماضي عن نتائجها المالية المدققة لعام 2022 ونشرت تقريرها السنوي الذي أظهر حفاظ الشركة على ثبات عملياتها على مدار العام الماضي.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات وصلت إلى 92.37 مليار دولار أمريكي، وصافي أرباح 5.12 مليار دولار أمريكي.

ومن أبرز ما ورد في التقرير مواصلة هواوي تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير لتوفير المزيد من الابتكارات كحل لمواجهة التحديات، إذ بلغ إنفاقها السنوي على البحث والتطوير إلى 23.22 مليار دولار أمريكي في عام 2022 أي ما يعادل 25.1% من إيرادات الشركة السنوية.. ووصل إجمالي نفقات هواوي على البحث والتطوير على مدار الأعوام العشرة الماضية إلى أكثر من 140.55 مليار دولار أمريكي.