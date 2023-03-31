هواوي تسجل أرباحا بقيمة 5.1 مليار دولار في 2022

نشرت هواوي تقريرها السنوي ونتائجها المالية لعام 2022 والذي أظهر حفاظ الشركة على ثبات عملياتها على مدار العام الماضي، وتحقيق إيرادات وصلت إلى 92.37 مليار دولار، وصافي أرباح 5.12 مليار دولار.

ومن أبرز ما ورد في التقرير مواصلة هواوي تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير لتوفير المزيد من الابتكارات كحل لمواجهة التحديات، حيث بلغ إنفاقها السنوي على البحث والتطوير إلى 23.22 مليار دولار في عام 2022 أي ما يعادل 25.1% من إيرادات الشركة السنوية. ووصل اجمالي نفقات هواوي على البحث والتطوير على مدار الأعوام العشرة الماضية إلى أكثر من 140.55 مليار دولار.

وقال إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي الدوري في المؤتمر الصحفي للتقرير السنوي: “تواصلت التحديات التي واجهت عمليات هواوي على مدار العام الماضي والتي فرضتها الظروف الصعبة والتغيرات التي لا تتعلق بالسوق”.

وأضاف: “واصلنا تنمية أعمالنا على الرغم من الظروف الصعبة وبذلنا جهوداً كبيرة من أجل مواصلة الأعمال وتوفير الخدمات لعملائنا وتحقيق الأرباح – للحفاظ على ثبات الإيرادات من أجل توفير الأسس المتينة لتنمية أعمالنا في المستقبل”.



وشهد المؤتمر الصحفي حضور سابرينا مينج، المدير المالي لهواوي حيث قالت: “على الرغم من الضغوط والتحديات الكبيرة في عام 2022، كانت إيراداتنا ونتائج أعمالنا الإجمالية متوافقة مع التوقعات. وفي نهاية عام 2022، كان معدل نسبة الديون 58.9% وبلغ صافي التدفق النقدي 25.35 مليار دولار ، إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الأصول 0.14 تريليون دولار ، والذي يتألف بشكل كبير من الأصول المتداولة مثل النقد والاستثمارات قصيرة الأجل والأصول التشغيلية. ولا تزال الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، مع مرونة كبيرة. وفي عام 2022، بلغ إجمالي إنفاقنا على البحث والتطوير 23.22 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، حيث يمثل 25.1% من إيراداتنا السنوية. ففي الفترات التي نواجه فيها التحديات، نواصل عملنا بقوة وثقة”.



وبلغت إيرادات مجموعات أعمال “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات و”هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات و”هواوي كونسيومر” لأجهزة المستهلك 40.84 مليار دولار أمريكي و19.15 مليار دولار أمريكي و 30.84 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2022. وتؤدي هواوي دوراً كبيراً في تنمية الأعمال بالتعاون مع شركائها في النظام الإيكولوجي وتثق بأن الانفتاح والتعاون يسهمان في تحقيق النجاح المشترك. وواصلت الشركة تعزيز قدرات منصاتها بما فيها نظام التشغيل هارموني أو اس ومنصة الحوسبة السحابية والتركيز على المطورين وتمكين شركاء النظام الإيكولوجي ودعمهم في جميع المجالات، حيث تتعاون هواوي حالياً مع أكثر من 9 ملايين مطور وأكثر من 40 ألف شريك في النظام الإيكولوجي من أجل تعزيز الابتكار بالاعتماد على النظام الإيكولوجي وتحقيق قيمة أكبر للعملاء.



وقال شو: “يجب أن نبذل المزيد من الجهود في عام 2023 لمواصلة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة. ونثق بأن التحديات تمنحنا المزيد من العزيمة والفرص لتحقيق مزيد من النجاح”.

تم تدقيق البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي لعام 2022 بشكل مستقل من قِبل شركة KPMG وهي واحدة من أكبر شركات المحاسبة الدولية