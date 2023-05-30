هواوي تستعرض دور التكنولوجيا في تنمية مستقبل القارة خلال معرض جيتكس أفريقيا

أعلنت شركة هواوي لحلول الاتصالات عن مشاركتها في فعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر جيتكس أفريقيا والمقرر عقده في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 31 مايو إلي 2 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تسلط الشركة خلال الحدث الضوء علي دور التكنولوجيا الحديثة في تنمية مستقبل أفريقيا إذ سيلقي توني باو، نائب رئيس شركة هواوي، خطاباً في 31 مايو بعنوان “إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا الرقمية من أجل أفريقيا جديدة”.

وفي اليوم نفسه، سيتطرق يوسف آيت قدور، المسؤول عن الأمن السيبراني والخصوصية في هواوي المغرب، إلى أهمية إعادة تحديد دور كبار مسؤولي أمن المعلومات، في سياق تدفع فيه التكنولوجيات المختلفة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الشركات إلى التميز.

بينما سيتناول تشارلي لي، نائب الرئيس المنظومة السحابية وتطوير الشركاء في هواوي شمال إفريقيا، ببرنامج هواوي للشركات الناشئة السحابية المتواجد في العديد من البلدان في القارة لمرافقة ودعم مشاريع رواد الأعمال الشباب من خلال تعبئة الموارد البشرية والتكنولوجية.

علاوة على ذلك، ولتعزيز الروابط مع شركائها، ستُنظم هواوي حدثين رفيعي المستوى، “مؤتمر شركاء شمال إفريقيا 2023″ و”شركاء هواوي كلاود في شمال إفريقيا”. والذي سيعقد كلاهما يوم الخميس 1 يونيو. وأخيراً، ستطلق الشركة خلال معرض جيتكس إفريقيا، منتجات وحلول جديدة.

وسيشهد الحدث أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في غينيا كوناكري وهواوي. كما سيقام حفل عشاء يوم الأربعاء 31 مايو بحضور تيري هي، رئيس شركة هواوي شمال أفريقيا، وكولين هو، رئيس إنتربرايز وكلاود لدى هواوي شمال افريقيا. وسيتطرق كلاهما بشكل خاص إلى استراتيجية هواوي في إفريقيا لسنة 2023.