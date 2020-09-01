«هواوي» تستعرض حلول التحول الرقمي في معرض افتراضي لأعضاء «تكنولوجيا المعلومات»

قام وفد من أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات بجولة افتراضية في معرض هواوي E-square لتبادل الخبرات في مكافحة (COVID) 19 حول العالم وللاطلاع على أحدث حلول التحول الرقمي للأسرة، والرعاية الصحية، والخدمة العامة، والمسؤولية الاجتماعية من هواوي.

ترأس الوفد كل من وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعدنان بن حليمة، نائب رئيس قسم العلاقات العامة الإقليمي لهواوي.

وتهدف الجولة في معرضE-square عبر الإنترنت هو إظهار التحديات والتغييرات التي أحدثها الوباء لشبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم بشكل كامل، وتقديم أفضل الممارسات والحلول الرقمية في التعامل مع تحديات الشبكات والحكومات والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية في سيناريوهات مختلفة، وتبادل الخبرات العالمية.

وخلال الجولة، سلطت شركة هواوي الضوء أيضًا على كيفية قيام البلدان حول العالم، استجابة للوباء، بإطلاق تدابير مضادة لتعزيز بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشاد جاد، بمعرض هواوي الافتراضي والتكنولوجيات التي عرضتها هواوي كذا حلول التحول الرقمي وتقنية هواوي الجديدة للنطاق العريض اللاسلكي التي لا تحتاج إلى العديد من الإنشاءات لوضع الألياف.

وعلق قائلا “إننا سعداء بالتعرف عن قرب على حلول هواوي المختلفة التي شهدناها خلال الجولة مثيرة جدًا للاهتمام ومن شأنها أن تعزز التحول الرقمي محلياً وإقليمياً و عالميًا، خاصةً باستخدام الاتصال اللاسلكي وإعادة استخدام برج الاتصالات الحالي دون الحاجة إلى أعمال الإنشاءات لكابلات الألياف

وعلق عدنان بن حليمة، نائب رئيس قسم العلاقات العامة الاقليمي، قائلاً: ” إن هواوي حريصة دائماً على العمل مع الخبراء الذين يؤثرون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الأسواق مثل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أننا في هواوي نؤمن بضرورة أحتياج شركات الاتصالات والحكومات إلى توسيع القدرات وتقديم منتجات وحلول جديدة في الوقت المناسب لمواجهة التحديات والتغييرات التي جلبها الوباء لشبكات الاتصالات والحكومات في جميع أنحاء العالم. “