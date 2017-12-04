هواوي تستعرض أحدث هواتفها في كايرو آي سي تي

المال ـ خاص: تشارك شركة هواوي لحلول الاتصالات في فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا من خلال استعراض كافة منتجاتها سواء من حلول الشبكات ومنتجات وحلول الشركات، إضافة إلى احدث هواتفها الرائدة والأجهزة اللوحية وقال ﭽورج لي مدير مكتب هواوى مصر "تضع هواوي عملاءها في المقام الأول، لذل

المال ـ خاص:

تشارك شركة هواوي لحلول الاتصالات في فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا من خلال استعراض كافة منتجاتها سواء من حلول الشبكات ومنتجات وحلول الشركات، إضافة إلى احدث هواتفها الرائدة والأجهزة اللوحية

وقال ﭽورج لي مدير مكتب هواوى مصر “تضع هواوي عملاءها في المقام الأول، لذلك نعمل علي توفير هواتف ذكية تتماشي مع جميع فئات المستخدمين، لذا قمنا بطرح سلسلة هواتف Mate 10، التي تتضمن هاتف Mate 10 Lite، الذي يتميز بأربعة كاميرات وبسعر استثنائى لضمان أفضل قيمة شرائية لعملائنا، مستندين علي النهج الذي نعمل به”.