«هواوي» تستحوذ على 20% من مبيعات الهواتف الذكية عالميًا خلال يوليو (جراف)

بعد تمكنها من بيع 55.8 مليون جهاز

أزاحت العلامة الصينية “هواوي” منافستها “سامسونج” من صدارة مبيعات الهواتف الذكية عالميًا، بعد أن استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من المبيعات بنسبة بلغت 20% مسجلة بيع 55.8 مليون وحدة، خلال شهر يوليو الماضى، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «IDC».

وتراجعت «سامسونج» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى للهواتف الذكية بحصة سوقية 19.5% بعد تمكنها من بيع وتسويق 54.2 مليون جهاز خلال تلك الفترة.

واقتنصت العلامة الأمريكية «آبل» المرتبة الثالثة عالميًا فى مبيعات الهواتف المحمولة مستحوذة على حصة سوقية 14% بإجمالى بيع 37.6 مليون وحدة خلال يوليو الماضى.

وحصدت “شاومي” المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات الهواتف الذكية عالميًا بحصة سوقية 10% بعد أن استطاعت بيع 28.5 مليون جهاز خلال الفترة المذكورة.

احتلت العلامة الصينية “أوبو” المرتبة الخامسة عالميًا فى مبيعات المحمول بعد أن اقتنصت حصة سوقية 9% مسجلة بيع 24 مليون هاتف خلال يوليو الماضي.

فيما توزعت الحصص السويقية المتبقة على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 28% بإجمالى 78.4 مليون وحدة، من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الماركات التجارية الأكثر للهواتف الذكية خلال يوليو الماضى: