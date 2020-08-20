«هواوي» ترفع حصتها السوقية إلى 15% من مبيعات سوق الهواتف خلال يونيو

بعد تمكنها من بيع 179 ألف جهاز

تمكنت العلامة التجارية “هواوي” من رفع حصتها السوقية من مبيعات سوق الهواتف المحمولة إلى 15%، بعد تمكنها من تسويق 179 ألف جهاز، من إجمالى المبيعات التى بلغت مليون و194 ألف وحدة فى السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن موسسة الإبحاث التسويقية «GFK»، هيمنت شريحة الهواتف السعرية التى تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف جنيه على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات أجهزة سمارت فون“هواوي” بنسبة بلغت 35%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

وجاءت الشريحة السعرية للهواتف من “1000 إلى 2000 جنيه” فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات أجهزة سمارت فون “هواوي” بحصة سوقية 31%، تلتها شريحة الهواتف السعرية من 3 إلى 4 آلاف جنيه فى المركز الثالث بحصة بلغت 20% من إجمالى مبيعاتها.

وحصدت الهواتف السعرية التى تدور بين 4 و5 آلاف جنيه – المرتبة الرابعة – بقائمة مبيعات الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا للعلامة الصينية “هواوى” بحصة سوقية 12%، تلتها الشريحة السعرية التى تتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه فى المركز الخامس بحصة بلغت 2% من إجمالى المبيعات.