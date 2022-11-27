«هواوي» تراهن على تمكين مصر كمركز لصناعة التكنولوجيا بالمنطقة تمشيّا مع رؤية 2030

قال كولن هو رئيس مجموعة أعمال قطاع المؤسسات والحوسبة السحابية فى شركة هواوى تكنولوجيز بمنطقة شمال أفريقيا، إن إستراتيجية «هواوى تكنولوجيز مصر» خلال 2023 ترتكز على تعزيز قدرات مصر وتمكينها لتصبح مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنطقة تمشيا مع رؤية مصر 2030، من خلال 3 محاور، هى تمكين الشباب داخليا وخارجيا من برامج التدريب وتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم مسيرة التحول الرقمى ومشاركة الخبرات وأحدث التكنولوجيات على مستوى قطاعات الصناعة الحيوية.

وأوضح هو لـ«المال» أن المحور الثالث يتمثل فى تحقيق الاستدامة البيئية بالتركيز على إتاحة توفير حلول متطورة ومبتكرة فى العديد من القطاعات منها لرعاية الصحية والنقل والتعليم والبترول والغاز من القطاعات الحيوية والتى تساهم فى التنمية الاقتصادية، منوها بأن العام القادم سيشهد تركيزا على دعم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من الصناعات تزامنا مع مساعدة المؤسسات على تنمية أعمالها والمساهمة فى بناء مجتمعات تعتمد على الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن «هواوى تكنولوجيز» العالمية سجلت إيرادات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى بقيمة بلغت 445.8 مليار يوان صيني، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل على توفير بنية تحتية رقمية مبتكرة وآمنة زيادة التعاون مع القطاعين العام والخاص لرفع القيمة الإيجابية للتكنولوجيا ومردودها على مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تنمية المواهب والاستثمار فى البحث والتطوير.

فى سياق متصل، رأى أن التحول الرقمى بات ضرورة قصوى وأحد الأسباب الرئيسية للتنمية ولتحقيق اقتصاد مستدام.، منوها أن هواوى تكنولوجيز ملتزمة بتزويد السوق المصرية بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة فى تحقيق أهداف التحول الرقمى فى مصر.

وتابع قائلا: تقدم «هواوي» مجموعة متنوعة من الحلول التكنولوجية المتنوعة التى تشمل مجالات الاتصال والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، بما يضمن تحويل قطاعات الدولة رقميًا، معتبرا أن تحقيق التحول الآمن للشركاء من القطاعين العام والخاص يحتاج إلى تمكين الشركات وتعزيز رقمنتها من خلال دمج حلول الأمن السيبرانى فى كافة حلولها لكل قطاعات الأعمال فى ضوء التطور التكنولوجى المتسارع، كما تواصل الشركة جهودها لتحقيق الاقتصاد الرقمى عبر حلول صديقة للبيئة ذات موثوقية أكبر لإدارة البيانات على نحو أفضل وكفاءة أعلى.

وحول المشاركة فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2022، إلمح إلى أن شركته تحرص على المشاركة فى المعرض منذ 17 عاما لتبادل المعرفة والخبرات مع جميع العملاء والشركاء وتوفير احدث الحلول، لافتا إلى أن هواوى تعد الشريك التكنولوجى للمعرض.

وتابع : تأتى مشاركتنا هذا العام تحت شعار «فى مصر.. من أجل مستقبل رقمي»، إذ ستقوم الشركة باستعراض أحدث الحلول التكنولوجية ومنتجاتها التى تستهدف خدمة مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية، والنقل، والمدن الذكية، والخدمات المالية، والتعليم، والطاقة الخضراء، وغيرها، سعياً لتحويل هذه القطاعات إلى قطاعات رقمية.

على صعيد آخر، كشفت أن برامج التدريب تعد أحد أبرز القطاعات التى توليها شركة هواوى اهتماماً خاصاً، مبينا أن الشركة أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة مباردات منها برنامج هواوى «Spark” بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى (TIEC) وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وشركات «Flat6Lab» و«Falak»؛ بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا وإضافة قيمة جديدة لها وتعزيز مجال ريادة الأعمال فى مصر.

كما قامت هواوى بإنشاء أكثر من 75 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات المصرية خلال السنوات الأربع الماضية وتم تدريب 850 مدربا بين أستاذ ومدرس جامعى فى مصر وأكثر من 20 ألف شاب وإتاحة وظائف لهم بالتعاون مع أكثر من 60 شركة.