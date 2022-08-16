هواوي تحقق صافي أرباح 301.6 مليار يوان صيني في النصف الأول

أعلنت شركة هواوي ، المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن نتائج أعمالها في النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث جاء الأداء موافقًا للتوقعات.

وحققت هواوي خلال النصف الأول من عام 2022 صافي أرباح بلغ 301.6 مليار يوان صيني (45 مليار دولار)، وهامش أرباح صافية بلغت 5.0%، حيث توزعت الإيرادات على كل من: مجموعة أعمال “هواوي كاريير” لشبكات الاتصالات بإيرادات وصلت إلى 142.7 مليار يوان صيني (21.3 مليار دولار)، ومجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات 54.7 مليار يوان صيني (8.1 مليار دولار)، مجموعة أعمال “هواوي ديفايس” لأجهزة المستهلك فحققت إيرادات بلغت 101.3 مليار يوان صيني (15.1 مليار دولار).

وتعقيبا على إعلان نتائج الأعمال الخاص بالشركة قال كين هو، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: “على الرغم من تراجع أعمالنا في قطاع الأجهزة بشكل كبير، ولكن حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على نمو متواصل”.

وأضاف هو: “سنواصل مواكبة أحدث توجهات التحول الرقمي والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية من أجل ابتكار القيمة لعملائنا وشركائنا وتطوير جودة أعمالنا”.