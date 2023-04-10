هواوي تحصل على جائزة أفضل بيئة عمل للموظفين في 2023

حصلت شركة هواوي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023 في أفريقيا من قبل مؤسسة Top Employers Institute، وهي هيئة دولية تمنح شهادات التميز في ممارسات الموارد البشرية.

وحازت الشركة على هذا اللقب في 10 دول إفريقية تشمل مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الكاميرون، كوت ديفوار، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، وإثيوبيا.

تعد الجائزة تتويجاً لجهود هواوي في تطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية ونجاحها في التقييمات التي أجراها المعهد، حيث تمنح مؤسسة Top Employers Institute الجائزة للشركات التي تلتزم بتوفير أفضل بيئة عمل ممكنة لموظفيها، من خلال تطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تركز على الموظفين، وهو ما توليه شركة هواوي اهتماماً كبيراً، حيث ترتكز استراتيجيتها على تعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتشجيع الموظفين على التطور الشخصي والمهني، والتوجيه الأفضل لهم، وجذب أفضل المواهب، فضلاً عن التنوع والشمول داخل بيئة العمل.

ومن جانبه قال فيليب وانج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي شمال إفريقيا: “يعد موظفي شركة هواوي هم الركيزة الأساسية لتحقيق هدفنا في إيصال التكنولوجيا إلى كل فرد ومنزل ومؤسسة لبناء عالم ذكي مترابط. ولذلك نحرص على مواصلة تحسين مهاراتهم وبناء مسيراتهم المهنية، باعتبار الموظف شريك نجاح حقيقي. وجاءت جائزة Top Employers، لذلك أود توجيه الشكر لموظفي هواوي على جهودهم وما يقومون به من تأثير إيجابي وتعزيز بيئة عمل إيجابية تساهم في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.”

وتوجه جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، بالشكر والتقدير للقوة العاملة لدى هواوي، وقال: “تهدف شركة هواوي مصر إلى تأسيس مناخ عملي محفز لكي تطلق العنان لموظفيها للابتكار والتطوير والمساهمة في تهيئة السوق المصري لقيادة أحدث التكنولوجية وتحقيق رؤية مصر 2030، فنحن نؤمن أن موظفي شركة هواوي مصر، هم المحفز الرئيسي والعماد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين هواوي من ريادة قطاع التكنولوجيا في مصر. أوجه خالص التقدير لجميع موظفين هواوي مصر الذين تمكنوا من الحصول على شهادة أفضل صاحب عمل في إفريقيا من مؤسسة Top Employers Institute؛ فأنتم الأبطال الحقيقين.”

قال دو يين، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة هواوي في منطقة شمال إفريقيا: “نفخر بالفوز بجائزة Top Employers مرة أخرى كأفضل بيئة عمل لعام 2023، خاصة وأن سياسة الموارد البشرية في شركة هواوي بمنطقة شمال إفريقيا تميزنا كأفضل بيئة عمل، وذلك من خلال رؤية هواوي الإيجابية والمنفتحة والشاملة تجاه موظفيها. فنحن نبحث باستمرار عن الموهوبين من جميع أنحاء العالم ونقدم لهم أفضل بيئة وتجربة عمل مجزية ومثيرة ومرضية، لأننا نعي جيداً أن بيئة العمل الصحية تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.

جدير بالذكر أن برنامجTop Employers 2023 قد كرم أفضل 2053 صاحب عمل في 121 دولة في 5 قارات، وقد حصلت هواوي على جائزة أفضل بيئة عمل من ذات المؤسسة نظراً لانتهاجها استراتيجية راسخة تهدف إلى تطوير قدرات موظفيها ومهاراتهم عبر برامج التدريب المتنوعة لضمان استمرارية التطور وتحقيق رؤية الشركة في قيادة استراتيجية التحول الرقمي.