هواوي تحتل المرتبة 83 ضمن أفضل 100 شركة‎

المال – خاص:قفزت شركة هواوي إلى المركز 83 في قائمة "فورتشن 500"، بعد أن كانت في المركز 129 العام الماضي، بإجمالي دخل وصل إلى 78.51 مليار دولار، لتدخل قائمة أفضل 100 شركة للمرة الأولى.وتعتبر قائمة "فورتشن 500"، التي تصنّف الشركات الكبيرة حول العالم، الأكثر اعترافاً واعتبارا، ويتم إصدارها كل

المال – خاص:

قفزت شركة هواوي إلى المركز 83 في قائمة “فورتشن 500″، بعد أن كانت في المركز 129 العام الماضي، بإجمالي دخل وصل إلى 78.51 مليار دولار، لتدخل قائمة أفضل 100 شركة للمرة الأولى.

وتعتبر قائمة “فورتشن 500″، التي تصنّف الشركات الكبيرة حول العالم، الأكثر اعترافاً واعتبارا، ويتم إصدارها كل عام من قبل مجلة “فورتشن”، حيث تقوم قائمة “فورتشن 500” بتصنيف الشركات طبقا للدخل والأرباح، وبالتركيز أكثر على حجم هذه الشركات.

وبات تصنيف “فورتشن 500” يشكّل مؤشرا للشركات المعروفة لاستخدامه بهدف معرفة نقاط قوتها، حجمها وقدرتها التنافسية عالميا، كما يمثّل التصنيف أحد مقاييس الاقتصاد العالمي الذي يتجاوز الحدود، الجنسية واختلاف الثقافات.

تعدّ “هواوي” العلامة التجارية الصينية الوحيدة التي جاءت في قائمة “العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2017” التي أصدرتها مجلة “فوربس”، كما احتلّت الشركة المرتبة 49 في قائمة “براندز لأكثر العلامات التجارية العالمية قيمة في 2017”. كذلك اختيرت “هواوي” ضمن قائمة “براند فايننس” لأكثر 500 علامة تجارية قيمة في العالم خلال عام 2017، حيث حلّت في المركز الـ 40، متقدّمة 7 مراكز مقارنة بالعام الذي سبقه.

واستنادا إلى إحصاءات شركات أبحاث السوق والخاصة بعدد من الوكالات العالمية المرموقة مثل IDC و SA و Trendforce، فإن “هواوي” احتلّت المرتبة الثالثة من حيث الحصة السوقية من حيث مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في الربع الأول من عام 2017، والمرتبة الأولى في الصين.

وقد استطاعت هواتف سلسلة P وMate اكتساب ثقة العديد من المستهلكين حول العالم، الأمر الذي أدّى إلى بناء قاعدة صلبة لـ “هواوي”، ليساهم في تعزيز موقع الشركة في سوق هواتف الفئة المتوسطة إلى الممتازة.