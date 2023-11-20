«هواوي» تحتفل بمرور 5 أعوام على افتتاح Cairo OpenLab في مصر

احتفلت شركة هواوي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمرور 5 أعوام على إنشاء مختبر OpenLab في مصر، والذي يعدّ رمزًا للابتكار والتقنية في منطقة شمال أفريقيا، يعكس مختبر Cairo OpenLab إستراتيجية هواوي في تعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على دعم الشركاء والعملاء المحليين في تبنّي أحدث التقنيات، بما في ذلك الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وقامت هواوي باختيار مصر لتكون المقر الرسمي للـOpenLab بمنطقة شمال أفريقيا في عام 2019؛ وذلك لمكانة السوق المصرية كإحدى أهم الأسواق الإستراتيجية لها،

حيث يعمل مختبر هواوي Cairo OpenLab في مصر كمركز إقليمي لخدمة عملاء وشركاء هواوي بمنطقة شمال أفريقيا، والتي تضم 28 دولة،

وتم تأسيسه بهدف تطوير حلول صناعية متقدمة تستند إلى أحدث التكنولوجيات في قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمدن الذكية، والنقل، والطاقة الخضراء.

وخلال خمس سنوات، أسهم مختبر هواوي Cairo OpenLab في تطوير أكثر من 30 حلًّا صناعيًّا، في القطاعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء محليين، مما يعكس التزام هواوي بتحقيق التحول الرقمي ومساهمتها في تحقيق “رؤية مصر 2030” وأهداف التنمية المستدامة.

بهذه المناسبة، قال المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي والخدمات العامة بشركة هواوي شمال أفريقيا: تلتزم شركة هواوي بأن تكون أفضل شريك لبناء مجتمع رقمي، وتحقيق والتحول الرقمي لمختلف الصناعات.”

وأكد محمود أن إستراتيجية هواوي تتمثل في تطوير النظام الأيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار في التقنيات مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والبيانات الضخمة، لإنشاء منصة بنية تحتية مفتوحة ومرنة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال بناء نظام أيكولوجي والتعاون على نطاق واسع مع الشركاء، المحليين. فإننا نساعد العملاء على تحقيق النجاح في التحول الرقمي.

ويعمل مختبر هواوي OpenLab مع أكثر من 400 شريك على مستوى عالمي، حيث قام بتطوير أكثر من 75 حلًّا صناعيًّا في أكثر من 13 قطاعًا، مما يحقق نتائج إيجابية على شركائها ويدعم المشاريع الرئيسية،

ويتمحور العمل حول بناء نظام أيكولوجي عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على بناء شراكات متخصصة وتجهيز البنية التحتية ومشاركة الخبرات.

وتمتلك هواوي 7 مختبرات OpenLab حول العالم، ترتكز في جنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والصين،

تعمل هواوي من خلالها على مشاركة وتطبيق أفضل ممارسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم إلى عملائها وشركائها؛ من أجل الاستفادة من أحدث التقنيات، والقدرة على تطوير حلول تنافسية تستهدف مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك النقل والطاقة، وكذلك التعليم، وذلك من خلال دمج التقنيات مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.