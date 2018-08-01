هواوي تتفوّق على آبل عالميًا في حجم مبيعات الهواتف الذكية

- الشركة حققت 41% نموًا سنويًاالمال - خاصتمكنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين -عملاق تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم- عن التفوق على شركة "آبل" في سوق الهواتف الذكية، خلال فترة الربع الثاني من عام 2018، لتحل بذلك- وللمرة الأولى- في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية،

– الشركة حققت 41% نموًا سنويًا





المال – خاص

تمكنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين -عملاق تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم- عن التفوق على شركة “آبل” في سوق الهواتف الذكية، خلال فترة الربع الثاني من عام 2018، لتحل بذلك- وللمرة الأولى- في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية، إضافة إلى أنها استأثرت 15,8% من إجمالي حجم سوق الهواتف العالميّة، مقارنة بـ 12,1% لصالح الأخيرة.

ويشكل احتلال هواوي لهذه المرتبة المتميزة على صعيد مبيعات الهواتف الذكية عالمياً نقطة تحول نوعيّة، ونجحت في شحن وتسليم 54.2 مليون وحدة من هواتفها الذكية، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصةٍ سوقية قياسية بلغت 15.8٪، وسجلت هواوي نمواً سنوياً بنسبة 41% لتتقدّم بذلك على اثنتين من العلامات التجارية العالمية الأخرى في القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إلى جانب ذلك، احتلّت هواوي المرتبة الثانية من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متقدّمة بذلك على شركة ’آبل‘ على مستوى هذه المنطقة.

وبحسب تقرير شركة ’جي إف كي‘ GFK لشهر مايو 2018، فقد بلغت حصة هواوي السوقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نسبة 21%، محققة بذلك نمواً بواقع 31.25% بالمقارنة مع الحصة السوقية للشركة خلال شهر ديسمبر 2017، وتجاوز نمو الحصة السوقية للشركة داخل بلدان المنطقة نسبة 20%، وشمل ذلك كلاً من منطقة بلاد الشام بنسبة 37.4%، وسلطنة عمان (بنسبة 30%)، والمملكة العربية السعودية (بنسبة 27%)، والعراق (بنسبة 25%)، ومصر (بنسبة 24%)، والباكستان (بنسبة 22.2%)، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة (20%).

وتفخر هواوي بقيادة جهود الابتكار في قطاع الهواتف الذكية؛ خصوصاً وأنها تعتبر اليوم الشركة السادسة عالمياً من حيث الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وأنفقت 45 مليار دولار خلال الأعوام العشر الماضية لدعم هذه الأنشطة، كما استثمرت خلال العام الماضي لوحده مبلغ 12 مليار دولار لدعم مجالات البحث والتطوير.

وأثمرت جهود الشركة عن نتائج إيجابية للغاية، حيث حصدت منتجاتها الحديثة والمبتكرة العديد من الجوائز العالمية المرموقة، علاوةً على ذلك، نجحت هواوي في رسم ملامح مرحلة جديدة من الابتكارات في قطاع الهواتف الذكية منذ استخدامها لمعالج ’كيرين 970‘، أول معالج في العالم مدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي، في مختلف هواتفها.

ويتجلّى أحد أبرز إنجازات الشركة في إطلاق هاتف HUAWEI P20 Pro المزود بأول كاميرا ثلاثية في العالم بدقة 40 ميجابكسل، والمدعوم بأرقى تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعديد من المزايا الفريدة لالتقاط أفضل الصور الاحترافية في الليل.وشهد HUAWEI P20 Pro إقبالاً قوياً على مستوى قطاع الهواتف الذكية الفاخرة، وقامت الشركة بشحن وتسليم ما يزيد عن 6 ملايين وحدة من هذا الهاتف إلى جميع أنحاء العالم، وذلك بعد بضعة أشهر فقط من إطلاقه.

وأعلنت هواوي مؤخراً عن إطلاق سلسلة هواتف Huawei nova 3 التي تجسد دليلاً دامغاً على قوّة وتميّز الشركة في سوق الهواتف من الفئة المتوسّطة.

ويحتوي هاتفا HUAWEI nova 3 وHUAWEI nova 3i على كاميرا أمامية مزدوجة (24 ميجابكسل و2 ميجابكسل) مدعومة بأرقى إمكانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضمن للمستهلكين الحصول على أفضل صور السيلفي، من خلال التمييز بين الأشخاص ضمن خلفية مشهد التصوير، فضلاً عن إمكانية تطبيق خواص تعزيز الجمال الطبيعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل النتائج.

وتواصل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين التأكيد على التزامها الراسخ تجاه الابتكار وخدمة العملاء مع إطلاق تقنيتها الثورية GPU Turbo لتسريع أداء وحدات معالجة الألعاب، والتي تتيح للمستخدمين ترقية هواتفهم بسهولة والاستمتاع بتجربة محسنة ومطوّرة إلى حد كبير، وخصوصاً عند استخدام الألعاب.

كانت هواوي قد أعلنت مؤخراً عن إدراجها، وللعام الثاني على التوالي، في قائمة “فوربس” لأعلى العلامات التجارية قيمة في العالم، وهي الشركة الصينية الوحيدة المدرجة في هذه القائمة لعام 2018.

وتواصل هواوي تقديم أحدث الابتكارات التي تدهش وتجتذب المستهلكين، ما يعكس المكانة المرموقة للشركة، وقربها من الانفراد في قيادة قطاع صناعة الهواتف الذكية.