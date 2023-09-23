«هواوي» العالمية تدرس إنشاء مقر لها في العاصمة الجديدة

التقي المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع تيري هي الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة هواوي الصينية، في مستهل زيارته للصين وعلي هامش معرض ومؤتمر هواوي للتكنولوجيا.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك والأعمال المستقبلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تفاصيل الاجتماع
كما شمل الاجتماع متابعة موقف تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الشركة الصينية، إضافة إلى بحث إنشاء مقر جديد لشركة هواوي العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون أحد أهم الفروع للشركة في المنطقة والقارة الأفريقية.