هواوي : التعامل مع قرار 10% جمارك على الهواتف سيراعي مصلحة المستهلك

وأكد المصدر أن الشركة ستسعى لأقصى درجة لتقليل أي أعباء إضافية محتملة على المستهلك



قال مصدر مسئول في شركة هواوي مصر لأجهزة المستهلك إن سياسة الشركة تقف دائما في مصلحة العميل، موضحا أن أي تعامل مع قرار فرض رسوم 10% جمارك علي أجهزة الهواتف سيراعي مصلحة المستهلك أولا.



وأكد المصدر للمال أن الشركة ستسعى لأقصى درجة لتقليل أي أعباء إضافية محتملة على المستهلك، مشيرا إلى أن القرار صدر اليوم ولم يتم اتخاذ أي موقف بشأنه حتى الآن.

جاء ذلك ردا على بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على أجهزة الهواتف المحمولة بموجب قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض الفئات الجمركية والمنشور في الجريدة الرسمية.

كشف تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية ”GFK” عن استحواذ شركة سامسونج الكورية علي 32.7% من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، تلتها أوبو الصينية فى المركز الثاني بـحصة سوقية بلغت 26.2%، ثم ريدمي الصينية فى المركز الثالث بـ13.3%.

بينما جاءت ريلمي الصينية فى المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 9.1 %، أعقبتها إنفينيكس الصينية فى المركز الخامس بحصة سوقية بلغت 8%، ثم فيفو الصينية فى المركز السادس بحصة سوقية 4%.

وحلت العلامة التجارية بوكو الصينية التابعة لشركة شاومي فى المركز السابع بحصة سوقية بلغت 3.1%، فيما توزعت النسبة المتبقية على علامات تجارية أخرى.