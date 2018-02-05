هواوى Mate 10 Lite يستقبل تحديثًا يغير شكل الهاتف تماماً‎

سمية كمال أعلنت هواوى عن إصدار آخر تحديث لهاتفها المميز Mate 10 Lite، ويضم أهم خاصتين يبحث عنهما العملاء فى فئة الهواتف المتوسطة، وهما خاصيتا الـ Face Unlock والـ AR Lens، ومن المقرر أن يصل هذا التحديث للمستخدمين فى الفترة…

سمية كمال

أعلنت هواوى عن إصدار آخر تحديث لهاتفها المميز Mate 10 Lite، ويضم أهم خاصتين يبحث عنهما العملاء فى فئة الهواتف المتوسطة، وهما خاصيتا الـ Face Unlock والـ AR Lens، ومن المقرر أن يصل هذا التحديث للمستخدمين فى الفترة من 9 الى 23 من الشهر الحالى، بالإضافة الى طرح الهاتف بسعر جديد أكثر تنافسية، وهو 5435 جنيها، ليكون أفضل قيمة شرائية وأفضل اختيار للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف من الفئة المتوسطة بسعر مناسب.

تأتى خاصية الـ Face Unlock بمثابة إحدى المزايا المهمة فى الهواتف الرائدة والتى انفردت هواوى بتقديمها فى Mate 10 Lite، لأنها تمكن المستخدم من فتح قفل الهاتف بشتى الطرق الآمنة والسرعة فى الاستجابة بمجرد النظر إلى كاميرا الهاتف الأمامية وتمتعها بقدر عال من الدقة، لاعتمادها على التعرف على وجه المستخدم بتقنية رسم ثنائى الأبعاد الدقيقة، ولا تقوم الخاصية بفتح قفل الهاتف إلا إذا قام المستخدم بالنظر الى الكاميرا بشكل كامل وهو مُفتح العينين ولن يحتاج الى إيقاظ الهاتف لفتح القفل، ويتم حفظ بيانات تفاصيل وجه المستخدم والتى تصل الى 1000 نقطة تفصيلية بالوجه على رقاقة معالج Kirin، على عكس تلك التى تتواجد بالهواتف الأخرى التى تحتاج لوقت طويل لفتح القفل وهذا ما أزعج المستخدمين، بالإضافة الى عدم دقتها الكافية.

والخاصية الثانية هى تقنية عدسة الواقع المُعزز أو المعروفة باسم AR Lens الخاص بنظام الكاميرا الأمامية ثنائية العدسات للهاتف والصور التى يتم التقاطها، والتى توفر للمستخدم مزايا مُذهلة عند وبعد التقاط السيلفى، وهى خاصية تمكن من إضافة خلفيات حيوية للصور سواء عند التصوير أو بعده، وهذه الخاصية يتطلع اليها مستخدمو الهواتف الذكية باستمرار، لإنتاج صور سيلفى بطريقة جذابة.

يذكر أن هاتف هواوى Mate 10 Lite هو أول هاتف يأتى بسعر مناسب لجميع فئات المستخدمين، نظراً لما يحمله من إمكانيات، حيث يعتبر أول هاتف فى العالم يتميز بأربعة كاميرات فى فئته وبسعر اقتصادى لضمان أفضل قيمة شرائية لعملاء هواوي، ومن ضمن الإمكانيات التى تم تزويدها شاشة عرض كاملة Huawei Full View ، كما يدعم الهاتف رقاقة Kirin 659 المميزة التى تأتى بمعالج ثمانى النواة، وبطاقة رسومات من نوع Mali-T830 MP2، وذاكرة الوصول العشوائية بحجم 4 جيجابايت ليتمتع بالعديد من المزايا المتطورة التى تضعه أعلى قمة الفئة التى ينتمى إليها.